Geen YouTube picture-in-picture meer

Met picture-in-picture in iOS 14 kun je een video kijken, terwijl je ondertussen iets anders doet. Dat is ideaal voor de saaie momenten in een video, maar voor YouTube-kijkers werkt het niet zoals Apple het heeft bedoeld. Alleen Premium-abonnees kunnen hun YouTube-filmpje als kleiner beeld instellen. Eerder werkte het wel, maar Google heeft het nu uitgeschakeld.



De YouTube-app ondersteunde zelf geen picture-in-picture, maar dankzij een nieuwe functie in iOS 14 kun je vrijwel elke video in een klein venster kijken. Dat werkte ook voor video’s die je via de browser op YouTube.com keek. Nu niet meer: als je de video in picture-in-picture wil bekijken lukt dat één seconde, maar schiet daarna weer terug.

Picture-in-picture werkt wel op de iPad voor YouTube.com en ook voor video’s die embedded zijn op andere websites. Maar op de YouTube-website zelf werkt het niet. Een mogelijke workaround is om de desktopsite op te vragen in Safari. Een andere oplossing is om Premium YouTube-kijker te worden, of om je iPad erbij te pakken.

Ook geen 4K op Apple TV

YouTube blijkt ook nog niet de beloofde 4K-resolutie op de Apple TV aan te bieden. Dit zou gebeuren in tvOS 14 en werd ook ondersteund in de beta’s die deze zomer zijn verschenen. Maar in de officiële release van tvOS 14 lijkt het weer te zijn weggehaald.

Navraag leverde op, dat het er binnenkort nog wel aan komt: