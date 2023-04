Met iOS 15 introduceerde Apple een handige functie genaamd SharePlay. Dankzij SharePlay kun je samen via FaceTime naar video’s kijken en nog veel meer. Dat is vooral handig als je niet fysiek bij elkaar kan zijn, maar toch samen iets wil kijken of luisteren. Er zijn al heel veel apps die werken met SharePlay, maar het grootste videoplatform ter wereld moest het nog zonder doen. Het goede nieuws is dat YouTube ondersteuning krijgt voor SharePlay. Maar het slechte nieuws? Je moet er YouTube Premium-gebruiker voor zijn.



YouTube Premium krijgt SharePlay en meer

In een blogpost licht YouTube vijf nieuwe functies uit voor YouTube Premium-gebruikers. Voor Apple-gebruikers lichten we twee nieuwe mogelijkheden uit. Allereerst kunnen YouTube Premium-gebruikers de komende weken gebruikmaken van SharePlay. Je kan dan tijdens een FaceTime-gesprek naar de YouTube-app gaan en een video starten, waarna je gesprekspartner kan besluiten om mee te kijken. Iedereen kan vervolgens de video pauzeren en door- en terugspoelen, waarbij de video synchroon loopt bij alle deelnemers van het FaceTime-gesprek. Om dit te kunnen gebruiken moet iedereen in het gesprek YouTube Premium-gebruiker zijn.

Voor iOS krijgt YouTube een verbeterde versie van 1080p HD-video’s. Er komt een nieuwe 1080p Premium beeldkwaliteit bij, waarbij de bitrate verhoogd is. Video’s zien er volgens YouTube daardoor extra scherp uit. Dit zal je vooral merken bij video’s met veel detail en beweging in de beelden. Deze functie komt eerst naar iPhone en iPad en later als experiment ook naar het web.

Naast deze twee iOS-specifieke verbeteringen, krijgt YouTube Premium nog meer nieuwe functies. Vanaf nu kun je ook op telefoons en tablets een wachtrij maken met video’s die je achter elkaar wil kijken. Voorheen was dit al beschikbaar op web, maar nu dus ook op mobiel. Ook kunnen YouTube Premium-gebruikers nu eenvoudiger tussen apparaten wisselen en verder kijken waar ze gebleven zijn. Tot slot wordt de Smart Downloads-functie toegevoegd, waarmee voorgestelde video’s automatisch gedownload worden als je met wifi verbonden bent. Je hebt dan dus geen internetverbinding nodig.

Deze vijf functies zijn nu of binnenkort beschikbaar voor YouTube Premium-gebruikers. YouTube Premium kost in Nederland €11,99 per maand. Daarbij krijg je ook YouTube Music Premium.