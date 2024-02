Er zijn sinds de komst van de Vision Pro ruim 600 apps die geoptimaliseerd zijn voor Apple’s eerste headset, waaronder veel apps van streamingdiensten als Disney+ en HBO Max. Maar er is ook een paar apps die schitteren van afwezigheid. De bekendste voorbeelden zijn Netflix en Spotify die niet op de Vision Pro werken, maar ook YouTube zei niet mee te gaan doen. In januari zei YouTube nog dat er geen Vision Pro-app op de planning stond, maar nu de headset in de VS verkrijgbaar is, lijken ze van mening te zijn veranderd. Tegenover The Verge zegt een woordvoerder van YouTube nu dat een app voor de Vision Pro nu wel “op de routekaart” staat.

YouTube op Vision Pro: nu nog via web, later met app

YouTube heeft nog niet gezegd wanneer de app beschikbaar zou komen, maar dat hij nu toch op de planning ligt is goed nieuws. YouTube zegt tot die tijd ervoor te zorgen dat YouTube in Safari op de Vision Pro zo goed mogelijk werkt. Het is niet mogelijk om de iPad-versie van YouTube te gebruiken op de Vision Pro, want dat hebben de ontwikkelaars bewust uitgeschakeld.

Op YouTube kun je ook een groot aanbod van 360 graden- en VR-video’s kijken, maar dit werkt niet met de Vision Pro. Of hiervoor ondersteuning komt in de YouTube-app voor de Vision Pro, is nog niet duidelijk. Apple zegt tegen The Verge dat dit soort video’s niet geschikt zijn, omdat ze jaren geleden gemaakt zijn, ver voordat de Apple Vision Pro in beeld kwam. Ze zouden daardoor niet de kwaliteit leveren die nodig is, met als gevolg misselijkheid bij het kijken van sommige van deze filmpjes.

Alternatieve app: Juno voor YouTube

Christian Selig, ontwikkelaar van de voormalige Apollo-app voor Reddit, heeft in de tussentijd zelf een alternatieve YouTube-app gemaakt die wel werkt met de Vision Pro. De Juno-app gebruikt als het ware de website, maar doordat de interface geoptimaliseerd is voor de Vision Pro is het (volgens de reviews van de app) eenvoudiger te gebruiken. Je kunt inloggen met je account en ook profiteren van de voordelen van YouTube Premium.