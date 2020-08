YouTube is begonnen met testen van de ondersteuning van Picture in Picture in de app op iPhone en iPad. Daarmee kan je video's kijken terwijl je andere apps gebruikt. Maar het werkt helaas niet overal.

Al in iOS 9 voegde Apple Picture in Picture toe op de iPad, waarmee je een video in de hoek van het scherm af kan spelen bij het gebruik van andere apps. De functie maakt onderdeel uit van de iPad-multitasking. In iOS 14 komt Picture in Picture ook naar de iPhone. Dat blijkt nu reden genoeg voor YouTube om de functie eindelijk te ondersteunen. Een gebruiker ontdekte dat de functie actief is bij een livestream. Picture in Picture in de YouTube-app is helaas nog niet voor iedereen overal actief.



YouTube test Picture in Picture in app

In de video die de gebruiker deelt, is te zien dat de YouTube-video verder gaat op het beginscherm zodra je tijdens het kijken met een veeg omhoog de app afsluit. Momenteel gaat het nog om een test bij een kleine groep gebruikers, zo claimt 9to5Mac. Mogelijk werkt het bij deze groep gebruikers nog niet met alle video’s.

Picture in Picture working on iPadOS with the YouTube app. (But only worked with this live stream, there must be some codec trickery happening behind the scenes for certain playback scenarios). pic.twitter.com/75vG7Ai4ln — Daniel Yount (@dyountmusic) August 27, 2020

Je hebt bovendien het betaalde YouTube Premium nodig. Deze betaalde dienst geeft je de mogelijkheid om video’s in de achtergrond af te spelen, bijvoorbeeld om muziek te luisteren terwijl je iPhone of iPad vergrendeld is. Met YouTube Premium is het dus ook mogelijk om met deze test gebruik te maken van Picture in Picture.

Wil je nu toch al gebruikmaken van de functie, zonder te betalen voor YouTube Premium? Je kan YouTube in Picture in Picture kijken via Safari. Je gebruikt dan dus niet de officiële YouTube-app, maar kijkt gewoon via de browser. Er is ook een alternatieve app die het mogelijk maakt. Meer daarover lees je in onze tip.