Je kunt eindelijk een andere app gebruiken terwijl je via WhatsApp aan het videobellen bent. De chatapp ondersteunt nu namelijk picture-in-picture en dat is een welkome toevoeging voor iedereen die het veel gebruikt.

Je kunt al jaren in WhatsApp videobellen en telefoongesprekken voeren. Maar het nadeel van het videobellen in WhatsApp is dat je, in tegenstelling tot bij FaceTime, beperkt was in het gebruik ervan. Zodra je tijdens het videobellen een andere app wilde openen, werd het videobellen ook afgesloten. Maar nu WhatsApp picture-in-picture op de iPhone ondersteunt voor videobellen, is dat verleden tijd.



WhatsApp picture-in-picture voor videobellen

Picture-in-picture, in het Nederlands ook wel beeld-in-beeld genoemd, is een handige functie die Apple jaren geleden toevoegde aan de iPhone, nadat het eerder al aanwezig was op de iPad. Het zorgt ervoor dat je een video in een kleiner venster op je scherm kan afspelen, terwijl je dus een andere app gebruikt. Je kunt het venster verslepen over het hele scherm of even naar de zijkant vegen als deze in de weg zit. Dit is vooral handig als je een livestream wil kijken en tegelijkertijd erover wil chatten met een vriend of vriendin, maar het komt ook goed van pas voor videobellen.

Met ingang van versie 23.3.77 biedt WhatsApp ondersteuning voor picture-in-picture voor videobellen. Om dit te gebruiken, hoef je alleen maar tijdens een videogesprek omhoog te vegen (alsof je een app afsluit) of op de thuisknop te drukken. Vervolgens minimaliseert je videogesprek naar een klein venster in de hoek van je scherm en kun je je iPhone gebruiken zoals je gewend bent. Je kunt een andere app openen terwijl je aan het videobellen bent. Behalve je gesprekspartner zie je ook een miniatuur van jezelf in het aparte venster verschijnen.

WhatsApp ondersteunt wel al jaren binnen de eigen app picture-in-picture, waardoor je een video of een videogesprek in het klein kan afspelen binnen WhatsApp zelf, zodat je bijvoorbeeld naar een ander chatgesprek kan gaan. Maar het is nu dus voor het eerst mogelijk om de gehele app te verlaten.