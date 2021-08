Het is nu mogelijk om een eigen domeinnaam voor e-mail te koppelen aan iCloud+. iCloud-abonnees kunnen het via beta.icloud.com instellen en een eigen domein importeren in iCloud.

Update 25 augustus 2021: Apple heeft de functionaliteit voor het importeren van je domeinnaam nu in beta beschikbaar gesteld. Helaas kun je geen eigen domeinen aanmaken. Bij Google kan dat wel, omdat deze ook als registrar actief is. In plaats daarvan is het de bedoeling dat je een reeds bestaand domein importeert. Je kunt vanaf dan het e-mailadres gebruiken vanuit iCloud.com.

Heb je je eigen e-maildomein, dan kun je deze op beta.icloud.com importeren. Je vindt hiervoor een knop bovenaan de webpagina. Voer hier je domein in en geef aan welke bestaande e-mailadressen je wil importeren. Deze e-mailadressen moet je verifiëren, dus zorg ervoor dat ze al bestaan. Je regelt dit bij je domeinregister.



Naast het verifiëren van eventuele bestaande e-mailadressen moet je je domeinrecords bijwerken. Hoe dat werkt, verschilt per registrator. Als je dit hebt gedaan, kun je het domein importeren in iCloud. Je kunt nu vanuit iCloud.com e-mailen met je eigen domein. We denken dat deze functie vooral handig is als je meerdere domeinen beheert en graag vanuit één centrale plek werkt.

Hieronder volgt ons originele artikel van 8 juni 2021:

Je eigen iCloud-domein binnen iCloud+

Eén van de nieuwe functies voor iCloud is iCloud+, de nieuwe vorm van het betaalde iCloud-abonnement. Iedereen die betaalt voor iCloud-opslag, krijgt meteen de functies van iCloud+ erbij. Een nieuwe functie binnen iCloud+ is het importeren van een eigen domein voor je e-mailadres.

Iedereen met een Apple ID kan een eigen e-mailadres aanmaken met het domain @icloud.com. Dit was jaren geleden de opvolger van Apple’s vroegere clouddiensten zoals MobileMe. Maar bij al die diensten is het meteen duidelijk dat je e-mailadres afkomstig is van Apple. Met een eigen domeinnaam in iOS 15, het deel achter het apenstaartje, kun je je e-mailadres persoonlijker maken. Dergelijke functies zien we al jaren bij bijvoorbeeld Microsoft 365 en Google Workspace. Apple heeft er tijdens de presentatie niets over gezegd, maar de nieuwe functie is wel te vinden in Apple’s overzicht van iOS 15.

Apple zegt daarover het volgende:

Personalize your iCloud Mail address with a custom domain name, and invite family members to use the same domain with their iCloud Mail accounts.

Hoe het precies gaat werken, is nog niet helemaal duidelijk. Het is in ieder geval mogelijk om andere familieleden uit te nodigen om hetzelfde domein te gebruiken. Mogelijk heb je gezinsdeling nodig om het domein te kunnen delen met andere familieleden. Of er bijvoorbeeld een limiet is aan het aantal domeinen dat je aan kan maken, is nog niet bekend. We denken dat Apple wel enkele beperkingen op gaat stellen, maar vooralsnog is daar nog niets bekend over.

