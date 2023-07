Dat schrijft Mark Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief. De verslaggever kreeg van bronnen te horen dat Netflix “geen huidige plannen heeft om een native app te ontwikkelen voor de Vision Pro”. Toch grijp je niet helemaal mis als je Netflix-series op je headset wil kijken. De iPad-app van Netflix kan zonder aanpassingen ook op de Vision Pro gebruikt worden. Netflix biedt al wel immersive content op andere platformen. Zo

kun je op de Meta Quest naar series kijken in een gezellige woonkamer, voorzien van meubels en andere huiselijke spulletjes. De serie wordt dan afgespeeld op een groot, virtueel televisiescherm.



Ontwikkelaars die geen compleet nieuwe Vision Pro -app willen bouwen hebben twee opties: toestaan dat gebruikers hun iPad -app ongewijzigd draaien op de headset, of wat aanpassingen doen voor de Vision Pro . Netflix zou voor de meest makkelijke oplossing hebben gekozen door geen aanpassingen. Waarom dit is, vertelt Gurman niet. Mogelijk heeft het te maken met animositeit tussen beide bedrijven. Netflix is een van de partijen die de in-app aankopen en de afdracht aan Apple van 15% tot 30% afwijst. De Netflix-app ondersteunt ook geen AirPlay



De Netflix VR-app op de Meta Quest.

Op dit moment zijn er nog maar weinig aanbieders die hebben toegezegd dat ze zich volledig op nieuwe apps voor de Vision Pro gaan storten. Zoom, Microsoft en Apple-partner Disney doen wel mee. Maar Apple zal veel moeite moeten doen om aanbieders te overtuigen die minder nauw met het bedrijf samenwerken. Het eerste jaar zullen er nog maar weinig gebruikers zijn en de prijs van $3.500 van de headset zal potentiële kopers afschrikken. Meta had ook moeite om ontwikkelaars over te halen, terwijl die headsets maar een paar honderd euro kosten.

Duurdere apps

En dan speelt er ook nog de prijs van de apps zelf: terwijl mensen bij iPhone-apps gewend zijn om niet meer dan $1 te betalen, denkt Gurman dat de gemiddelde Vision Pro-apps $20 gaan kosten en dat je voor professionele apps tussen de $50 en $250 moet neertellen. Voor games kan worden gerekend op $40 tot $60, iets wat de kapitaalkrachtige early adopters misschien wel bereid zijn te betalen. Maar met zo’n beperkt publiek is het de vraag of ontwikkelaars er wel fors in willen investeren.

Dat je op de Vision Pro ook meteen iPad-apps kunt draaien, gaat er in ieder geval voor zorgen dat er meteen bij de start al een enorme keuze is uit bestaande apps – maar de ervaring zal niet altijd optimaal zijn.