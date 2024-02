Bijna 16 jaar werkte Iconfactory aan Twitterrific, een van de meest iconische Twitter-apps uit de geschiedenis. Ze bedachten het blauwe vogeltje als symbool van Twitter en ze stonden aan de basis van de term “tweet”. Vorig jaar was het Twitterrific-avontuur plotseling voorbij: onder Elon Musk werden X-apps van derden onmogelijk. Iconfactory moest op zoek naar iets anders en dat hebben ze gevonden: Project Tapestry. Dit wordt een iPhone-app om allerlei info op internet te lezen. Je krijgt een universele, chronologische tijdlijn te zien van meerdere sociale netwerken zoals Mastodon en Bluesky, maar ook Tumblr, Micro.blog en rss-feeds zijn erin te vinden. Daarnaast krijg je toegang tot gegevensbronnen van de overheid, zoals satellietbeelden van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) en aardbevingsgegevens van de US Geological Survey (USGS).

Project Tapestry op Kickstarter

Via Kickstarter probeert Craig Hockenberry en zijn team geld in te zamelen – en dat lukt al aardig. De benodigde $100.000 is al bijna bereikt en als er $150.000 wordt ingezameld kunnen er nog allerlei extra functies ontwikkeld worden, zoals bladwijzers, filteren en zoeken. Het zal tussen de 9 en 12 maanden duren om de app te bouwen, zodra de benodigde financiële middelen binnen zijn. Er zijn ook nog wat risico’s, met name het reviewproces van Apple. Het wordt een iOS-app die via de App Store te downloaden is en de uiteindelijke goedkeuring zal dus door Apple moeten worden gegeven. Er komen weliswaar third party-marktplaatsen voor apps aan, maar dat geldt alleen voor de EU.

Tapestry geeft anderen de mogelijkheid om een eigen plug-in voor gegevensbronnen te maken, waardoor de opties vrijwel eindeloos zijn. Hockenberry heeft er dan ook vertrouwen in dat zijn nieuwe app voor verschillende doeleinden handig kan zijn. Maar toch zijn er op dat punt nog beperkingen. Tapestry heeft geen toegang tot de gesloten wereld van platformen zoals Instagram, X en Threads. Je kunt straks misschien wel berichten bekijken, maar geen nieuwe maken of erop reageren.

Verder probeert Iconfactory gebruikers enthousiast te krijgen met de belofte dat er geen algoritmes gebruikt zullen worden. Je bepaalt zelf wat er op jouw tijdlijn te zien is.

Wie dit project wel ziet zitten kan op Kickstarter meedoen en zorgen dat Project Tapestry wordt gerealiseerd.