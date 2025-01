De App Store is, ondanks de komst van alternatieve app stores, nog altijd de plek waar de meeste mensen nieuwe apps zullen vinden en downloaden. Het is alweer een hele tijd geleden dat Apple zichtbare veranderingen doorvoerde aan de App Store, waarmee het ontdekken van nieuwe apps makkelijker is. 9to5Mac ontdekte nu dat Apple stilletjes enkele wijzigingen doorgevoerd heeft met betrekking tot de diverse appcategorieën in de App Store. Het is nu namelijk een stuk makkelijker geworden om meteen naar de juiste categorie te gaan om nieuwe apps te ontdekken.

Categorieën in de App Store nu duidelijker

Op zich is het niet nieuw dat je in de App Store kan filteren op categorie. De manier waarop was echter nogal omslachtig. Je vond deze helemaal onderaan, waardoor de kans nogal groot is dat je deze over het hoofd ziet. Apple heeft de categorieën nu helemaal naar boven geplaatst, meteen onder de titel van het desbetreffende tabblad.

De App Store-categorieën vind je zowel bij het Games- als Apps- en Arcade-tabblad. Standaard staan er op de iPhone drie in beeld, maar je kan horizontaal scrollen om de overige te zien. Dit zijn de categorieën waar je op kan filteren:

Games en Arcade: Casual, Kinderen, Kaartspel, Woordspel, Actie, Avontuur, Trivia, Casino, Rollenspel, Strategie, Muziek, Simulatie, AR-games, Bordspel, Sport, Puzzel, Gezin, Racen, Indie

Apps: Reizen, Boeken, Sociaal netwerken, Foto en video, Financiën, Lifestyle, AR-apps, Productiviteit, Apple Watch-apps, Navigatie, Grafisch en ontwerp, Gezondheid en fitness, Naslagwerken, Zakelijk, Safari-extensies, Muziek, Kinderen, Nieuws, Eten en drinken, Sport, Ontwikkelaarstools, Geneeskunde, Amusement, Tijdschriften en kranten, Het weer, Winkelen, Diensten, Onderwijs

Het is dus een vrij kleine wijziging, maar tegelijkertijd maakt dat het ontdekken van nieuwe apps wel veel makkelijker. Je kunt daardoor bijvoorbeeld eenvoudiger zoeken op Apple Watch-apps, door het gewoon bovenaan het filter aan te tikken. Om de wijziging te zien, is er geen iOS-update nodig. Apple heeft de nieuwe indeling stilletjes doorgevoerd via de servers, dus het verschijnt automatisch.

Een andere manier om nieuwe apps te ontdekken, is via onze rubriek de App Gemist. Lees bijvoorbeeld de meest recente editie, waarin we weer zeven interessante apps besproken hebben.