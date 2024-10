Apple gaat binnenkort mogelijk App Store-reviews van gebruikers samenvatten. Op een pagina van een app in de App Store kun je dan in een oogopslag zien wat de gebruikers van een app vinden.

De appreviews in de App Store, geschreven door gebruikers van een app, helpen je met het beslissen om een app wel of niet te downloaden. Door het aantal sterren zie je de algehele beoordeling en met de geschreven individuele reviews lees je waar gebruik enthousiast over zijn en waarover juist niet. Maar bij heel veel reviews kan dat nogal een gedoe zijn om uit te spitten welke beoordeling waardevol is en welke niet. Daarom gaat Apple je erbij helpen door deze appreviews van gebruikers samen te vatten, zo ontdekte 9to5Mac.

Samenvattingen van App Store reviews

De site ontdekte een nog niet gepubliceerd App Store-artikel, waarin de samenvatting in omschreven zijn. Het nieuwe systeem gebruikt alle geschreven reviews van een app om daar een algemene samenvatting van te maken, waarin de belangrijkste feedback in vermeld is.

De samenvatting zou vermeld worden op de individuele app-pagina’s, waar je nu ook de algemene informatie en appscreenshots vindt. De samenvatting wordt regelmatig vernieuwd naar aanleiding van nieuwe reviews. Apple zegt dat ontwikkelaars de samenvattingen kunnen rapporteren als deze onjuistheden bevatten.

Je zult deze samenvattingen niet altijd zien. Allereerst gaat Apple dit eerst in een select aantal landen en regio’s uitbrengen. Vermoedelijk gaat het eerst alleen om Engelstalige regio’s. De kans is klein dat de functie meteen in de Nederlandse App Store beschikbaar komt.

Het is nu wel al mogelijk om App Store reviews als nuttig te markeren, zodat andere gebruikers erop kunnen filteren en de meest nuttige reviews bovenaan staan. Maar de samenvattingen helpen wel om de algemene consensus over een app te laten zien, zonder dat je zelf hoeft te filteren of sorteren.