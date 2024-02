Apple zal de aankondiging van Meta met gemengde gevoelens gevolgd hebben. Enerzijds is het zuur dat het nieuws op de dag voorafgaand aan de introductie van de Vision Pro bekend wordt gemaakt. Van de andere kant: als je de ruimtelijke video’s die je op de iPhone 15 Pro kunt maken op veel meer headsets kunt bekijken, maakt dat de iPhones een stuk aantrekkelijker. Het betekent in ieder geval dat de Vision Pro één van zijn concurrentievoordelen ten opzichte van andere headsets kwijt is. Ruimtelijke (stereoscopische video’s zijn video’s die je zelf kunt filmen met elke iPhone 15 Pro (Max). Het is mogelijk sinds iOS 17.2 beschikbaar kwam.

Apple Spatial Video op de Meta Quest

Door belangrijke belevenissen in drie dimensies te filmen kun je deze herinneringen later op een mooiere manier bekijken. De Vision Pro is voor $3.500 (of $4.500 met enkele accessoires) echter onbereikbaar voor de meeste consumenten. Bij de Vision Quest-headsets is het prijskaartje heel wat vriendelijker. De Meta Quest 2 koop je voor €300,- en de Quest 3 is met een prijs van €550,- ook nog wel te doen. Bovendien werkt het ook nog op de originele Meta Quest. Je hebt hiervoor software-update v62 nodig, die op dit moment wordt uitgerold. Via de mobiele app van Quest kun je je opnames uploaden en vervolgens in 3D bekijken. Er zal wel een conversie plaatsvinden en je video wordt opgeslagen in de cloud.

Meta heeft ook een paar demovideo’s gemaakt die je als voorproefje kunt bekijken. Dit is handig voor mensen die geen iPhone 15 Pro hebben. Andere verbeteringen in de aanstaande update zijn onder meer ondersteuning voor externe gamepads, waaronder die van PlayStation, Xbox en meer. PlayStation 5 DualSense draadloze controllers en PlayStation 4 DualShock krijgen verbeterde support. Verder is Facebook-livestreaming beschikbaar voor alle Meta Quest-gebruikers. Nog een andere verbetering: je kunt nu allerlei acties uitvoeren door naar je handpalm te kijken en vervolgens een gebaar uit te voeren, zoals knijpen om het Universal Menu weer te geven of te bewerken. Meta heeft waarschijnlijk goed gekeken naar de bediening van de Vision Pro, waarmee je ook met handbewegingen allerlei acties kunt uitvoeren. Het knijpen met je vinger komt namelijk erg bekend over.

