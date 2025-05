Verkoop Apple Watch flink gedaald: dit is waarom steeds minder mensen ‘m kopen

Waar de iPhone al jaren een stabiele verkooptopper is, verkeert de Apple Watch dus momenteel in zwaar weer. Nieuwe cijfers laten zien dat de verkoop van Apple’s smartwatch wereldwijd flink is gedaald – en dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. De voornaamste reden lijkt de huidige line-up van de Apple Watch te zijn.

Verkoopcijfers Apple Watch blijven dalen

Volgens onderzoek van Counterpoint Research daalt de verkoop van de Apple Watch al twee jaar op rij. In 2023 werden er wereldwijd zo’n 10% minder Apple Watches verkocht dan in 2022, en die negatieve trend zette zich voort: in 2024 is de verkoop zelfs met 19% gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat is opmerkelijk, want in 2021 zat de smartwatch van Apple juist in de lift, met een groeipercentage van 27%. Deze trend is dus duidelijk gekeerd.

Apple Watch SE en Ultra blijven achter

Een belangrijke oorzaak van de dalende verkopen ligt volgens de onderzoekers bij het ontbreken van updates voor twee populaire modellen: de Apple Watch SE en de Apple Watch Ultra. De huidige generatie SE stamt uit 2022 en kreeg sindsdien geen opvolger, terwijl de Apple Watch Ultra 3 – die oorspronkelijk in 2024 werd verwacht – ook nog steeds op zich laat wachten.

Juist deze modellen zijn van groot belang voor het marktaandeel van Apple: de SE is aantrekkelijk geprijsd voor instappers, en de Ultra zorgde eerder voor ongeveer 10% van alle verkochte Apple Watches. Door het gebrek aan vernieuwing zijn veel mensen afgehaakt.

Te weinig vernieuwing

Ook de nieuwste reguliere Apple Watch, de Series 10 uit 2024, wist niet voor een verkoopboost te zorgen. Volgens het rapport bood deze smartwatch te weinig vernieuwing om een upgrade interessant te maken. De verschillen met eerdere modellen zijn minimaal, waardoor steeds minder mensen het nodig vinden om jaarlijks een nieuwe Apple Watch te kopen.

In de Verenigde Staten speelt bovendien een juridische kwestie mee: daar heeft Apple een rechtszaak verloren, met als gevolg dat de zuurstofmeter op nieuwe Apple Watches is uitgeschakeld. Dat maakt het verschil tussen modellen nóg kleiner, wat zichtbaar terug te zien is in de verkoopcijfers in de VS – daar is de daling het sterkst.

Nieuwe modellen moeten het tij keren

Toch is er hoop aan de horizon. Apple werkt volgens geruchtens aan een inhaalslag met drie nieuwe modellen, die naar verwachting in september 2025 worden aangekondigd: de Apple Watch Series 11, de Apple Watch SE 2025 en de langverwachte Apple Watch Ultra 3.

Het zou voor het eerst in jaren zijn dat Apple in één klap drie nieuwe horloges uitbrengt. Daarbij zou Apple inzetten op een nieuw design én een groter aantal vernieuwingen onder de motorkap – factoren die volgens de onderzoekers cruciaal zijn om de verkoop weer aan te jagen.

Verwachtingen voor 2025

Met deze nieuwe modellen in aantocht, zijn de verwachtingen voor 2025 dan ook hooggespannen. De Apple Watch viert dit jaar bovendien zijn tiende verjaardag, wat Apple extra motivatie kan geven om groots uit te pakken.

De vraag is of Apple erin slaagt om weer een echte ‘must-have’ te maken van hun smartwatch. Eén ding is zeker: met drie nieuwe modellen op komst, belooft september 2025 een belangrijk moment te worden voor Apple’s wearables-divisie.