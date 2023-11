De remake van Resident Evil 4 is vanaf 31 december beschikbaar in de App Store, maar alleen als je over de nieuwste iPhones, iPads of Macs beschikt. De game kan nu alvast gepre-ordered worden in de App Store.

Resident Evil is een populaire gamereeks van Capcom in het survival-horror-genre. Resident Evil 4 wordt gezien als een van de beste delen in de gamereeks en speelt zich af in 2004, zes jaar na de gebeurtenissen in Raccoon City. In de game speel je de Amerikaanse agent Leon S. Kennedy. De dochter van de Amerikaanse president is ontvoerd en aan jou de taak om haar terug te vinden. Leon reist af naar een Spaans dorp waar de dorpelingen niet menselijk lijken te functioneren. Wat volgt is een angstaanjagend avontuur dat zo’n 16 uur duurt om uit te spelen.

De oorspronkelijke Resident Evil 4-game kwam al in 2005 uit en in 2009 volgde er zelfs een iPhone-versie, die ondertussen niet meer verkrijgbaar is. Ontwikkelaar Capcom heeft de game nu volledig opnieuw ontworpen. De Resident Evil 4 Remake verscheen afgelopen maart voor pc en de nieuwe Xbox- en PlayStation-consoles en nu is de iPhone aan de beurt. Maar je hebt wel de allersnelste iPhone van dit moment nodig.

Resident Evil 4 Remake alleen op iPhone 15 Pro

De game stelt nogal wat eisen aan je device. Je hebt een iPhone 15 Pro of iPhone 15 Pro Max nodig. Alleen die zijn voorzien van een A17 Pro-chip en die is alleen in de nieuwste Pro-modellen te vinden. Op de gewone 15-modellen met A16-chip is de game niet te installeren.

De A17 Pro-chip in de iPhone 15 Pro-modellen maakt nog veel meer mogelijk. Het is nu haalbaar om naast deze game ook Resident Evil Village, Death Standing en Assassin’s Creed Mirage naar de iPhone te brengen. Apple heeft al jaren beloofd dat er ‘games van console-kwaliteit’ mogelijk zijn, maar het is voor het eerst dat deze AAA-consolegames daadwerkelijk beschikbaar komen op het mobiele platform.

Als kiest voor de pre-order van Resident Evil 4 Remake ontvang je op 31 december een melding als de game te downloaden is. De iPhone-versie is voor een deel gratis speelbaar. Wil je uiteindelijk de volledige game spelen? Dan moet je een in-app aankoop doen van 69,99 euro. Daarmee wordt het een van de meest prijzige iOS-games. Resident Evil 4 Remake is ook te spelen op Macs en iPads met Apple Silicon.

Resident Evil Village nu al speelbaar op iPhone 15 Pro

Wil je nu al op je nieuwe iPhone 15 Pro met Resident Evil aan de slag gaan? Sinds deze week is Resident Evil Village al uitgebracht in de App Store. De game is ook beschikbaar voor iPads en Mac’s die op Apple Silicon draaien. De Mac-versie kost 15,99 euro, terwijl de iPhone 15 Pro-versies na verloop van tijd een in-app aankoop vereisen voor de volledige game. Tot 20 november is de in-app aankoop voor 15,99 euro beschikbaar. Dit is een korting van 60 procent.

Resident Evil Village kwam in mei 2021 uit voor voor pc en voor zowel de vorige als nieuwe Xbox- en PlayStation-consoles. Qua verhaallijn is dit het meest recente deel in de gamereeks. Het is het achtste deel in de hoofdreeks, omdat er tussen een aantal hoofddelen door ook spin-off delen zijn uitgekomen.

Het verhaal van Resident Evil Village

Resident Evil Village is opnieuw een survival-horror game, maar heeft ten opzichte van Resident Evil 4 een first-person perspectief. Net als in het vorige deel, Resident Evil 7: Biohazard, speel je als Ethan Winters. Hij moet zijn ontvoerde dochter zien terug te vinden die in een sneeuwachtige omgeving in Roemenië vast zit. Op deze locatie lopen weerwolf achtige mutanten rond genaamd Lycans waarbij vier verschillende mutanten-leiders de leiding hebben. Aan het hoofd van de Lycans staat de supreme leader Mother Miranda. Al deze leiders dien je uiteindelijk in boss fights te verslaan. De game duurt zo’n 9 tot 12 uur om uit te spelen.