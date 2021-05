Het zat er al aan te komen: fabrikanten die zich op hondenaccessoires voor de AirTag storten. TagVault: Pet van ElevationLab is een houder die je vastmaakt aan het tuigje of de halsband van de hond.

TagVault: Pet voor hond of kat

Uit onze AirTag-poll blijkt dat het volgen van huisdieren de #6 toepassing voor de tracker, na het vastmaken aan sleutels, tas, koffer en vervoermiddel. Er zijn inmiddels al AirTag-fietshouders, maar voor de hond hebben we alleen een simpel hangertje gezien. ElevationLab heeft iets beters: een AirTag die je kunt vastmaken aan de halsband van de hond. Je hoeft er geen nieuwe halsband voor te kopen, want het past op een bestaande.



Het uiterlijk van de TagVault: Pet is identiek aan de normale TagVault van ElevationLab. Het is volledig gesloten, zodat je AirTag goed beschermd is en niet nat wordt. Het signaal en het alarmgeluid gaan door de behuizing heen.

Je sluit de houder met vier schroeven en maakt deze vervolgens vast aan de halsband, die maximaal 5mm dik mag zijn. Volgens de fabrikant geldt dit voor 99 procent van de halsbanden, maar als er extra padding of klinknagels aanwezig zijn kan het wat lastiger worden. Hoe breed de halsband is maakt niet uit, zoals op de foto hieronder is te zien. Een pluspunt is dat het niet bungelt, wat bij hangertjes wel het geval is.

Voor de wat grotere huisdieren

Gezien het formaat van de TagVault: Pet past dit het beste bij honden en katten die wat groter zijn, vanaf zo’n 5 kilo lichaamsgewicht. Voor kleinere huisdieren zul je het probleem hebben dat de TagVault wat te groot is, of dat het halsbandje wat smal is. Het zou comfortabel moeten zijn om te dragen.

ElevationLab belooft met deze houder piece of mind, want je kunt precies zien waar je huisdier is als deze binnen bereik van de iPhone is. En mocht dat niet zo zijn, dan kunnen andere Apple-gebruikers je helpen om je huisdier weer op te sporen. Apple zegt zelf dat de AirTag minder geschikt is om voor huisdieren te gebruiken, omdat dieren bewegen en de locatie niet realtime wordt doorgegeven. Daardoor kan de hond alweer aan de andere kant van de straat zijn, op het moment dat jij aan het zoeken bent.

Je kunt de TagVault: Pet in pre-order bestellen bij de fabrikant voor $20 (excl. bijkomende kosten) en krijgt ‘m dan in juli toegestuurd. Wie meerdere huisdieren heeft kan voor $35 twee stuks en voor $65 vier stuks aanschaffen. Je kunt ook de normale TagVault: Keychain van ElevationLab aanschaffen, bedoeld voor aan je sleutelbos. Die kost $13 voor eentje en $75 voor acht stuks.