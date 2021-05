Er lijken wat problemen te zijn bij gebruikers van de nieuwe Apple TV 4K. In sommige apps worden films en series als HD gemarkeerd, terwijl ze op de vorige generatie Apple TV in 4K beschikbaar zijn.

De nieuwe Apple TV 4K 2021 heeft een snellere A12-chip, waardoor 4K HDR in een hogere framerate mogelijk is. Maar in plaats daarvan zien meer gebruikers juist bij sommige films en series het tegenovergestelde. In plaats van een 4K-logo, is er een HD-logo te zien. Het probleem speelt vooral bij apps als Netflix en Disney+.



Content getoond in HD op nieuwe Apple TV 4K 2021

Het probleem heeft te maken met de logo’s bij films en series. Het lijkt daardoor dat sommige content alleen in HD beschikbaar is, terwijl er ook 4K-versies zijn. De klachten over de nieuwe Apple TV 4K 2021 zijn gedeeld op zowel Apple’s supportforum als op Reddit. Het probleem lijkt niets te maken te hebben met de HDMI-kabel of andere instellingen. Bij het gebruik van dezelfde accessoires (kabel, tv, etcetera) in combinatie met de Apple TV 4K 2017 wordt alle content wel als 4K-materiaal getoond. De klachten komen voornamelijk van apps als Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video, maar ook in de iTunes Movies-apps zouden sommige films onterecht als HD gemarkeerd zijn. In Apple’s eigen TV-app lijkt alles wel goed te gaan.



Afbeelding via Apple supportforum

Het is onduidelijk in welke resolutie de content daadwerkelijk afgespeeld wordt. Het zou kunnen gaan om slechts een weergavefout, waarbij films en series verkeerd gelabeld zijn omdat de Apple TV niet goed herkend wordt als 4K-model. Een gebruiker heeft contact gehad met Netflix en die zeiden dat de nieuwe Apple TV 4K 2021 zichzelf identificeert als simpelweg “Apple TV”, terwijl de vorige generatie zichzelf weergeeft als “Apple TV 4K”. Ook in het Apple-account verschijnt het nieuwe model volgens sommige gebruikers als een gewone Apple TV.

Apple is op de hoogte

Het probleem speelt zowel bij tvOS 14.6 als bij tvOS 14.7. Apple zou volgens een Reddit-gebruiker inmiddels op de hoogte zijn van het probleem en werken aan een oplossing. Apple zou zelf ook niet weten of het slechts een probleem met de labels is of dat de content ook daadwerkelijk verkeerd afgespeeld wordt.