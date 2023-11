Apple werkt aan heel wat nieuwe projecten, van AR-brillen tot auto's en machine learning. Maar als je naar de omzetten kijkt is de iPhone nog steeds de grootste moneymaker. De opvolger daarvan moeten we vooral buiten Apple zoeken.

Wat komt er na de iPhone? Apple lijkt er niet echt een antwoord op te hebben. Er wordt gewerkt aan AR/VR-brillen, maar het kan nog jaren duren voordat die gemeengoed zijn geworden en de rol van de iPhone overnemen. Ondertussen wordt buiten Apple gewerkt aan kleinere en meer toegankelijke apparaatjes, die dankzij AI wel eens belangrijke functies van de iPhone zouden kunnen overnemen. Jony Ive is betrokken bij OpenAI’s Orb en twee andere ex-medewerkers van Apple hebben AI Pin ontwikkeld, een soort smartphone zonder scherm. De overeenkomst tussen beide projecten is dat er nogal geheimzinnig over wordt gedaan.

Jony Ive betrokken bij hardware van OpenAI

OpenAI is vooral bekend geworden door de ChatGPT-tool. Er wordt intern echter ook gewerkt aan “nieuwe hardware voor het AI-tijdperk” en daar zou voormalig Apple-designer Jony Ive nauw bij betrokken zijn. Sam Altman van OpenAI is bevriend met Ive en heeft zijn protégé Thomas Meyerhoffer onlangs ingeschakeld om de Orb retinascanner (zie foto) te ontwikkelen voor het Worldcoin cryptoproject.

De door Ive-leerling Thomas Meyerhoffer ontworpen Orb retinascanner.

Ondertussen werken Altman en Ive samen aan een ander hardware-device op basis van AI, dat nog geheim is. Daarbij is ook CEO Masayoshi Son van SoftBank nauw betrokken. De Japanner is een van de rijkste mensen ter wereld en investeerde eerder al meer dan $140 miljard in AI-startups. Hij wil van SoftBank “dé investeringsmaatschappij voor de AI-revolutie” maken.

AI Pin van Humane: interface van de toekomst?

Sam Altman is ook een van de grootste investeerders in Humane, de geheimzinnige start-up van twee voormalige Apple-medewerkers. Jarenlang was onbekend waar dit bedrijf aan werkte. Inmiddels zijn de belangrijkste details boven water. Het gaat om AI Pin, een $699 kostend apparaatje dat je op je kleding kunt dragen. Het wordt ook wel omschreven als een smartphone zonder scherm. Teksten projecteer je bijvoorbeeld op je hand.

De Humane AI Pin tijdens een recent georganiseerde modeshow.

AI Pin zal op donderdag officieel onthuld worden. Het is een magnetische clip die je vastmaakt aan een shirt. Je betaalt $24 per maand voor de speciale Humane-databundel, die door het T-Mobile-netwerk in de VS wordt geleverd. Je hebt toegang tot de AI-modellen van Microsoft en OpenAI, kunt een onbeperkt aantal AI-vragen stellen en krijgt cloudopslag voor foto’s en video’s. Als de camera actief is knippert het lampje.

De clip heeft een verwisselbare batterypack. Binnenin zit een Qualcomm Snapdragon-processor, die met behulp van camerabeelden, diepte- en bewegingssensoren de omgeving in de gaten houdt. Er zit ook een speaker in en je kunt verbinding maken met Bluetooth-oortjes.

Omdat er geen scherm is werkt de AI Pin vooral met spraakopdrachten en handbewegingen. Ook kun je de touchpad op het apparaatje zelf gebruiken. Er is een groene laserprojector aanwezig om informatie op je hand te projecteren.

Dit kun je met de AI Pin

Het besturingssysteem van de AI Pin heet Cosmos en bevat zelf geen apps, maar maakt gebruik van allerlei externe AI-diensten en tools. Dit werkt volgens een soort plug-in systeem. Op die manier zijn allerlei toepassingen mogelijk. Zo kan het accessoire een samenvatting geven van je mailbox, teksten vertalen, vertellen hoe voedzaam een bepaalde maaltijd is of een tekst schrijven in jouw persoonlijke stijl. De Pin houdt rekening met de gebruiker: hij kan bijvoorbeeld waarschuwen dat je allergisch voor pinda’s bent als je Snickers wilt eten. Muziek afspelen kan ook: dit werkt via Tidal, waarbij een virtuele DJ de muziek kiest, afgestemd op jouw persoonlijke context.

Is dit de smartphone van de toekomst? Het is de vraag of mensen hiervoor hun iPhone zouden willen inruilen. Misschien is de oplossing van Apple’s Vision Pro, waarbij een virtueel scherm in de ruimte zweeft, toch niet zo’n gek idee.