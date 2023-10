Apple gaat stoppen met aparte apps voor het kopen van films en tv-series. In plaats daarvan komt alle videocontent in de Apple TV-app terecht.

Apple zou plannen hebben om de TV-app zodanig om te bouwen, dat je er alle videocontent in kunt vinden. Dit maakt aparte apps voor het kopen van films en tv-series overbodig. Op dit moment is er nog een iTunes Movies-app aanwezig op de Apple TV, die waarschijnlijk eind dit jaar het veld moet ruimen. Eerder maakte Apple al een de einde aan de iTunes Movie Trailers-app. Alle content zou terecht moeten komen in een gestroomlijnde versie van de TV-app, die eind dit jaar een redesign krijgt. Dat zegt Bloomberg op basis van bronnen.

Einde van meer iTunes-apps lijkt in zicht

Een paar jaar geleden begon Apple al met het overhevelen van zoveel mogelijk content naar de TV-app, die je behalve op alle Apple-devices ook op smart-tv’s en allerlei andere apparaten vindt. De app uit 2016 bevat alle content van iTunes, de betaaldienst Apple TV+, live sportkanalen waarop je je kunt abonneren met de zogenaamde Season Pass en video’s van derde partijen. Koppel je bijvoorbeeld Disney+, Netflix en Amazon Prime Video aan de TV-app, dan kun je ook nieuwe en interessante content van deze diensten zien. Afspelen doe je wel in de eigen app van de aanbieder.

De TV-app van Apple is dus een verzamelplek voor films en series die door verschillende partijen aangeboden worden. Het is geen app voor live tv-kijken op je iPhone of iPad, want je vindt er alleen on-demand aanbod. De app maakt standaard deel uit van iOS en tvOS en vervangt de vroegere Video’s-app. Qua functies komt de app sterk overeen met de eerder genoemde Video’s-app, maar er zitten meer mogelijkheden. Zo kun je behalve iTunes-films huren en kopen ook het aanbod van externe diensten zien, zoals hierboven vermeld.

Het uitfaseren van de nu nog resterende apps zou volgens Bloomberg bedoeld zijn om te zorgen dat Apple een grotere speler op het gebied van streamingdiensten wordt. Het redesign zou voor het einde van dit jaar zijn gepland. De TV-app is te vinden op iPhone, iPad, Apple TV en Mac. Wie meer wil weten kijkt even in ons overzicht met alle functies van de TV-app.