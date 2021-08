Spotify Plus: goedkoop abonnement

Vlak na de aankondiging van YouTube Premium Lite lijkt nu ook Spotify plannen te hebben voor een goedkopere bundel. Met Spotify Plus betaal je $0,99 per maand en mag je zelf kiezen welke nummers je luistert, tussen de reclames door. Je kunt ook onbeperkt skippen en on-demand luisteren. Nu heb je voor deze functies nog een Spotify Premium-abonnement nodig, dat €9,99 per maand kost.



Net als bij YouTube gaat het voorlopig om een test met een beperkt aantal gebruikers, zo heeft Spotify bevestigd. Het zal vooral bedoeld zijn om de gratis luisteraars over te halen om toch een klein bedrag te gaan betalen. Bij de gratis versie van Spotify mag je maar zes tracks per uur skippen en zit je vast aan voorgebakken afspeellijsten of het luisteren van willekeurige nummers van een artiest.

Spotify heeft nog meer plannen: in februari werd bekend dat Spotify HiFi eraan komt, een duurdere bundel met muziek in hogere kwaliteit. Kort daarna kondigde Apple aan ook muziek in hogere kwaliteit uit te brengen, waarvoor je niets extra hoeft te betalen. Apple Music Lossless is sinds juni beschikbaar voor abonnees en daarnaast heeft ruimtelijk luisteren met Dolby Atmos toegevoegd aan het aanbod. Spotify heeft nog geen datum genoemd wanneer de HiFi-bundel van start gaat.

Wil je minder betalen voor Spotify? Je kunt nu al op allerlei manieren korting krijgen, bijvoorbeeld studentenkorting.