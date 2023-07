Al jarenlang betaal je voor een individueel Spotify Premium-lidmaatschap €9,99 per maand. Ook bij veel andere muziekstreamingdiensten was dit een gangbare prijs. Maar we zien dat dit de laatste jaren aan het stijgen was. Afgelopen najaar ging al de prijs bij Apple Music en meer omhoog en nu moet ook Spotify eraan geloven. De prijs van Spotify Premium wordt €10,99 per maand in plaats van €9,99 per maand, maar ook de andere bundels gaan in prijs omhoog.



Spotify prijsverhoging 2023: 10% tot 20% duurder

De prijs van een individueel Spotify Premium-lidmaatschap gaat dus met €1 per maand omhoog, naar €10,99 per maand. Dat is een prijsstijging van 10%. Maar bij andere lidmaatschappen is de prijsstijging een stuk hoger. Voor Spotify Premium Family betaal je vanaf nu €17,99 per maand, in plaats van €14,99 per maand. Dat is dus een prijsstijging van 20%. Ook de prijzen bij Spotify Premium Duo en de studentenbundel gaan omhoog: met respectievelijk €2 en €1 per maand. In onze tabel vind je de nieuwe prijzen die per vandaag geldig zijn. Sluit je nu een nieuw lidmaatschap af, dan betaal je de nieuwe prijzen.

Spotify Premium Individueel Duo Family Student Prijs per 24 juli 2023 €10,99 p/m €14,99 p/m €17,99 p/m €5,99 p/m Oude prijs €9,99 p/m €12,99 p/m €14,99 p/m €4,99 p/m Prijsverhoging +€1 (+10%) +€2 (+15,4%) +€3 (+20%) +€1 (+20%)

Dit betekent het voor huidige Spotify abonnees

Voor bestaande abonnees wordt de prijsverhoging iets later ingevoerd. Spotify brengt abonnees via een e-mail op de hoogte wanneer voor hen de nieuwe prijs geldt. Gebruikers worden sowieso een maand voordat de nieuwe prijs geldt op de hoogte gebracht. Ook bij een proefabonnement geldt dat je nog een maand na het aflopen van het proefabonnement de oorspronkelijke prijs betaalt. Op deze pagina vind je meer informatie voor huidige abonnees.

Wil je naar aanleiding van de Spotify-prijsverhoging je Spotify-abonnement opzeggen? Dan lees je in onze tip hoe dat moet.