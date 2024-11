Disney+ heeft al sinds de start in Nederland een enkel lidmaatschap, waarmee je alles kan kijken in de hoogst mogelijke kwaliteit. Maar sinds vorig jaar is de dienst in meerdere landen een ander aanbod aan het uitrollen. Sinds november 2023 hebben de verschillende Disney+-abonnementen ook Europa bereikt, maar Nederland zat daar nog niet bij. In oktober komt daar verandering in. Disney+ wordt in Nederland duurder, maar tegelijkertijd wordt ook de keuze groter.

Disney+ prijsverhoging in Nederland: dit worden de abonnementen

Om precies te zijn gaan de nieuwe abonnementen op 17 oktober 2024 in. Momenteel betaal je voor Disney+ €10,99 per maand of €109,90 per jaar. Je kunt dan op vier schermen tegelijk kijken, in 4K UHD (Dolby Vision) en met Dolby Atmos-geluid (indien beschikbaar). Wil je dezelfde mogelijkheden, dan ga je vanaf 17 oktober 2024 €13,99 per maand of €139,90 per jaar betalen. Daarmee gaat de prijs dus met €3,- per maand omhoog, een prijsstijging van 27,3%. Dit nieuwe abonnement wordt vanaf oktober Premium genoemd.

Daarnaast komen er twee nieuwe abonnementen bij: Standaard en Standaard met reclame. De standaardversie gaat €9,99 per maand (of €99,90 per jaar) kosten, maar biedt een beeldkwaliteit van maximaal 1080p Full HD. Ondersteuning voor Dolby Atmos-audio ontbreekt. Ook kun je maar op twee schermen tegelijk kijken.

Tot slot komt er nog Standaard met reclame bij. Deze is nagenoeg identiek aan de gewone Standaard-bundel, maar toont wel advertenties. In ruil voor reclame betaal je wel een lagere prijs: €5,99 per maand. Een optie voor een jaarabonnement is er in dit geval niet. Het enige waar je wel rekening mee moet houden, is dat offline kijken niet mogelijk is.

Bestaande gebruikers worden automatisch omgezet naar de Premium bundel voor de nieuwe hogere prijs. Je kunt op ieder moment overstappen naar een van de twee goedkopere opties.

Standaard

met reclame Standaard Premium Prijs per

maand €5,99 €9,99 €13,99 Prijs per jaar ❌ €99,90 €139,90 Reclame ✅ ❌ ❌ Beeld-

kwaliteit Tot 1080p

(Full HD) Tot 1080p

(Full HD) Tot 4K (2160p)

(HDR Dolby Vision) Audio-

kwaliteit Tot 5.1 Tot 5.1 Tot Dolby Atmos Aantal scher-

men tegelijk 2 2 4 Offline kijken ❌ ✅

(10 apparaten) ✅

(10 apparaten)

Vind je het te duur worden? Je kunt Disney+ ook opzeggen als je het niet meer zijn geld waard vindt. Er zijn ook nog manieren om korting op Disney+ te krijgen, bijvoorbeeld via je provider. Hou er ook rekening mee dat Disney+ het delen van wachtwoorden tegen wil gaan, al is nog niet precies duidelijk vanaf wanneer dat in Nederland gaat gebeuren.