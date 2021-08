Gebruik je in België Apple Kaarten voor het plannen van een reis via het openbaar vervoer, dan kan je nu ook live zien waar de bus, trein of metro is. Zo zie je of er vertraging is op de lijn.

Al sinds november 2018 toont Apple Kaarten het openbaar vervoer in België. Je kan daarmee een route plannen volgens de geplande tijden bij de haltes. Maar zoals iedereen weet heeft het het openbaar vervoer ook wel eens last van vertragingen. Die vertraging kan je nu ook zien in Apple Kaarten in België, want Apple heeft de real-time ov-info toegevoegd. In Nederland was dit al beschikbaar.



Real-time openbaar vervoer info in België in Apple Kaarten

iCulture-lezer Bart meldt ons dat de real-time ov-info nu zichtbaar is. Ook wij kunnen bevestigen dat voor de lijnen in België nu zichtbaar is of bijvoorbeeld de trein op tijd is en waar hij zich bevindt. Dit maakt het plannen van een reis een stukje makkelijker, omdat je niet meer alleen maar de geplande tijden volgens het boekje in de app ziet.

Het is niet helemaal duidelijk of alle lijnen deze info tonen, maar daar lijkt het vooralsnog wel op. Op Apple’s pagina is België nog niet aan het lijstje van ondersteunende landen toegevoegd. Het lijkt erop dat naast België ook andere landen de uitbreiding gekregen hebben, zoals Frankrijk. Je bekijkt de actuele info door op een ov-lijn of halte te tikken en de tijden te bekijken.

In Nederland is het bekijken van actuele openbaarvervoertijden al sinds de komst van de functie in 2019 beschikbaar. Apple voegde de actuele ov-tijden toe in iOS 13. In iOS 15 krijgt Apple Kaarten ook allerlei nieuwe functies, hoewel veel daarvan (nog) niet in Nederland of België beschikbaar komen.