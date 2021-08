Als je regelmatig de YouTube-app gebruikt, heb je ongetwijfeld wel eens de melding gekregen of je niet toevallig wil abonneren op YouTube Premium. Op allerlei momenten probeert de YouTube-app je dit lidmaatschap aan te bieden, waarmee je niet alleen zonder reclame kan kijken, maar ook YouTube op de achtergrond kan draaien, video’s offline kan bewaren en kan luisteren naar het aanbod van YouTube Music Premium. Dit kost normaal gesproken €11,99 per maand. Maar het nieuwe YouTube Premium Lite die nu in onder andere de Benelux getest wordt, is een stuk goedkoper.



YouTube Premium Lite getest

YouTube Premium Lite laat je onbeperkt en zonder reclames en advertenties YouTube gebruiken. In de test kost dit €6,99 per maand. Een woordvoerder bevestigt tegenover The Verge dat dit lidmaatschap momenteel getest wordt in de Noordse landen (zoals Noorwegen, Zweden en Finland) én in de Benelux. Voor bijna de helft van de prijs van de gewone YouTube Premium kun je met Premium Lite dus ook zonder onderbrekingen YouTuben.

In de test is YouTube Premium Lite te gebruiken op het web, in de apps op iPhone, iPad en Android en op smart-tv’s en Apple TV. Ook de YouTube Kids-app is inbegrepen. Ten opzichte van het gewone YouTube Premium, ontbreken de opties om YouTube in de achtergrond te gebruiken, video’s te downloaden en naar YouTube Music te luisteren. Maar als je alleen geïnteresseerd bent in het reclamevrij kijken van YouTube, kan Premium Lite een interessante keuze zijn.

Op deze pagina is meer informatie te vinden, maar alleen als je deel uitmaakt van de test. Niet iedereen kan zich dus abonneren, ook al test YouTube het lidmaatschap in de Benelux. Omdat het om een test gaat, is het nog niet zeker of het uiteindelijk beschikbaar komt. Ook de prijs is nog een experiment.

We zijn benieuwd of jij interesse zou hebben in zo’n lidmaatschap. Of vind je €6,99 per maand alsnog te duur? Laat het ons weten in de poll.