Apple kondigde samen met de nieuwe iMac 2021 ook het nieuwe Magic Keyboard met Touch ID aan. Het is daarmee voor het eerst dat je een vingerafdrukscanner kan gebruiken op een Mac-desktop. Maar Apple bewaarde het toetsenbord met Touch ID exclusief voor deze nieuwe iMac. Vandaag is daar verandering in gekomen. Het nieuwe Magic Keyboard met Touch ID kost €159,-.



Magic Keyboard met Touch ID los kopen: nu beschikbaar

Apple verkoopt los alleen de zilverkleurige versie van het Magic Keyboard met Touch ID. Naast het standaard model, verkoopt Apple ook de grotere versie met numeriek toetsenblok. Ook het kleine Magic Keyboard zonder Touch ID-sensor (maar met het aangepaste design) is nu los te koop. Als je een gekleurde versie wil, ben je dus alsnog verplicht om de nieuwe iMac te kopen.

Bekijk de prijzen:

Magic Keyboard met Touch ID: €159,-

Magic Keyboard met Touch ID met numeriek toetsenblok: €185,-

Magic Keyboard zonder Touch ID (nieuw design): €109,-

Vereist Mac met Apple Silicon

Let op dat je voor de Touch ID-sensor wel een Mac met Apple Silicon nodig hebt. Dat betekent dat je de vingerafdrukscanner alleen kan gebruiken met de MacBook Air 2020, 13-inch MacBook Pro 2020, Mac mini 2020 en uiteraard de iMac 2021. Bij het nieuwe Magic Keyboard krijg je ook de nieuwe gevlochten Lightning-naar-usb-c kabel om hem op te laden.

Nieuwe versie Magic Mouse en Magic Trackpad ook te koop

Apple heeft tegelijkertijd iets aangepaste versies van de Magic Mouse en Magic Trackpad in de Apple Store gezet. Het gaat in beide gevallen om alleen de zilverkleurige versie die los te koop is. Apple vernieuwde de muis en het trackpad dit voorjaar met kleurtjes die passen bij de nieuwe iMac, maar de losse varianten zijn dus alleen in het zilver te koop. Verder is er aan de specificaties of het design nauwelijks iets veranderd. Wat wel nieuw is, is dat je er een gevlochten Lightning-naar-usb-c-kabel bij krijgt. Voorheen was het een standaard Lightning-naar-usb-a-kabel.

Bekijken: