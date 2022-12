Spotify biedt voor elke stemming allerlei afgestemde afspeellijsten. Bijvoorbeeld voor op een feestje of om je te helpen concentreren bij het werk. Maar er zijn ook afspeellijsten voor tijdens het sporten, met muziek waar je extra gemotiveerd van raakt. Die afspeellijsten zijn vaak voor iedereen hetzelfde, terwijl niet iedereen hetzelfde sportniveau heeft. Daar lijkt Spotify iets aan te willen doen, want in de code van de iOS-app zijn aanwijzingen gevonden voor een koppeling tussen Spotify en HealthKit.



‘Spotify werkt straks met HealthKit en Gezondheid-app’

HealthKit is een tool voor ontwikkelaars waarmee ze hun app kunnen koppelen met Apple’s Gezondheid-app. Apps kunnen data uitlezen, maar ook zelf toevoegen. Een workout-app van bijvoorbeeld Nike kan trainingsminuten en verbrande calorieën toevoegen aan de Gezondheid-app, zodat dit mee telt in je totale aantal trainingsminuten en calorieën. Door data uit te lezen uit de Gezondheid-app, kunnen apps deze gegevens gebruiken om de inhoud in hun eigen app daarop aan te passen.

Uit de code blijkt dat Spotify de gegevens wil gebruiken om de muziek af te stemmen op je workouts. Denk bijvoorbeeld aan een afspeellijst die qua lengte precies even lang is als je gemiddelde workouts of een afspeellijst die qua stemming past bij het type workout die je vaak doet. In de code staat dan ook deze tekst:

Als Spotify de koppeling met HealthKit toegevoegd heeft, moet je daar als gebruiker zelf expliciet toestemming voor geven als daarom gevraagd wordt. Wil je niet dat Spotify je gezondheiddata uitleest, dan hoeft dat dus ook niet.

Waar blijft Spotify HiFi?

De koppeling tussen HealthKit en Spotify klinkt als een leuke en handige extra, maar ondertussen wachten gebruikers ook al jaren op een langverwachte verbetering: Spotify HiFi. Op 22 februari 2021 werd Spotify HiFi aangekondigd, maar zo langzamerhand wachten gebruikers hier al bijna twee jaar op. Onlangs doken wel aanwijzingen op naar Spotify Platinum, waar HiFi-kwaliteit inbegrepen zou zijn. Maar deze optie is nog steeds niet beschikbaar, terwijl Apple Music inmiddels al anderhalf jaar een hogere geluidskwaliteit biedt. Onlangs introduceerde Apple Music ook de vernieuwde karaokemodus met verbeterde songteksten, terwijl Spotify pas net een jaar realtime songteksten heeft.