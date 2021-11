Spotify realtime songteksten

In 2019 schreven we al dat meerdere gebruikers van Spotify songteksten in hun Spotify-app zagen verschijnen. De teksten verschijnen op het ritme van de muziek, zodat je kunt meezingen. Na jarenlang testen heeft Spotify nu aangekondigd dat de functie wereldwijd uitgerold wordt. Spotify maakt hiervoor gebruik van de diensten van Musixmatch.



De realtime songteksten zijn beschikbaar voor zowel gratis als Premium Spotify-gebruikers. Je vindt ze in de Spotify-app in het afspeelscherm met het huidige nummer. Spotify zegt dat je de songteksten als volgt kan bekijken:

Speel een nummer af en open het afspeelscherm. Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm om de songteksten te tonen. Terwijl het nummer afspeelt, scrollt de tekst mee. Hierdoor kan je makkelijker meezingen. Het is ook mogelijk om een songtekst te delen. Tik daarvoor op de deelknop onderaan de songtekst en kies het deel dat je wil delen.

Spotify zegt dat de functie ook beschikbaar is op de desktop-app en in de Spotify TV-app. Helaas geldt dat laatste alleen voor spelcomputers en de app voor Android TV en FireTV. De Apple TV-versie krijgt deze functie vooralsnog niet.

Meer dan Spotify Behind the Lyrics

Spotify toonde vroeger al songteksten op de desktop, maar haalde het later weer weg. Gebruikers hebben er echter herhaaldelijk om gevraagd. Spotify’s standaard antwoord op verzoeken om songteksten te bekijken, was om de functie Behind the Lyrics te raadplegen, gemaakt door Genius. Die dienst biedt echter geen volledige songteksten, maar alleen stukjes tekst en verhalen. Daar heb je niets aan als je van plan bent om het nummer zelf te gaan zingen.

Spotify zegt dat de Behind the Lyrics-functie gaat verdwijnen, om plaats te maken voor de realtime songteksten. De nieuwe functie is dus vergelijkbaar met die van Apple Music, waar je ook in realtime meescrollende songteksten kan bekijken.

Bekijk ook Songteksten bekijken in Apple Music op iPhone, iPad en Apple TV Zing mee met je favoriete nummers in Apple Music! Je kan op je iPhone, iPad en Apple TV de songteksten van een nummer bekijken. In dit artikel leggen we uit waar je in Apple Music songteksten vindt.