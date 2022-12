De professionele videobewerker DaVinci Resolve is nu ook op de iPad te downloaden. De app is geoptimaliseerd voor modellen met M1- en M2-chip, maar werkt ook op oudere iPads.

Steeds meer zwaardere en professionele apps vinden hun weg naar de iPad. Jaren geleden kwam Photoshop al naar de iPad en vanaf vandaag is ook een populaire videobewerker op de iPad beschikbaar. DaVinci Resolve is een app voor videobewerking waarmee je ook kleurcorrecties, visuele effecten en audiobewerkingen kan uitvoeren. De app ken je misschien al van Mac, Windows en Linux, maar is nu dus voor het eerst ook op de iPad beschikbaar.



DaVinci Resolve voor iPad downloaden

Tijdens het oktober 2022 ‘event’ liet Apple tijdens de aankondiging van de iPad Pro 2022 al weten dat DaVinci Resolve eraan zat te komen. De app is dan ook geoptimaliseerd voor de M2-modellen, met onder andere vier keer snellere rendering in ProRes Ultra HD. Maar de app is ook geoptimaliseerd voor eerdere M1-modellen, namelijk de iPad Pro 2021 en iPad Air 2022. Heb je een ander model, dan kun je de app ook downloaden en gebruiken. Maar op iPads zonder M1- of M2-chip, heb je helaas wel beperkte functionaliteiten. De app is geschikt voor de iPad Pro 2018 en nieuwer, iPad mini 2019 en nieuwer, iPad Air 2019 en nieuwer en iPad 2020 en nieuwer.

Qua interface lijkt de app erg op DaVinci Resolve 18 op de desktop. Je kunt standaard taken doen zoals video’s bijsnijden, aan elkaar plakken en de audio bewerken maar ook meer geavanceerde taken doen zoals kleurcorrecties en visuele effecten. De app heeft ook allerlei AI-tools die gebruikmaken van de DaVinci Neural Engine. Je kan daarmee personen in een shot uitlichten en de achtergrond aanpassen. Je kan ook automatisch de beeldverhoudingen aanpassen, zodat alleen de actie mooi uitgelicht in beeld komt. En als je een verticale versie van je video wil maken voor bijvoorbeeld Instagram of TikTok, dan helpt de app je daar ook bij. Tot slot kun je dankzij machine learning de audio van ongewenste achtergrondgeluiden wegfilteren.

De app werkt met Blackmagic Cloud Collaboration, de cloudopties van de maker. Je kan daarmee samenwerken met andere gebruikers en je projecten veilig in de cloud opslaan. Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd aan hetzelfde project werken en elke wijziging zie je in een aparte weergave die je vervolgens goed kunt keuren. Blackmagic ken je misschien wel van de eGPU’s.

De app komt dus volledig tot zijn recht op de M2- en M1-modellen van de iPad, dankzij de extra rekenkracht en extra werkgeheugen. Oudere modellen hebben minder mogelijkheden en zijn qua resolutie bijvoorbeeld beperkt tot HD-kwaliteit. Alle projecten die je maakt met DaVinci Resolve voor iPad zijn compatibel met DaVinci Resolve 18 voor de desktop. De app werkt met allerlei bestandsstructuren, waaronder H.264, H.265, Apple ProRes en Blackmagic RAW. Als je een Magic Keyboard of Apple Pencil hebt, kun je ook gebruikmaken van extra mogelijkheden. Tot slot is de app geoptimaliseerd voor Apple’s externe schermen, het Pro Display XDR en Studio Display. Om de app te downloaden heb je minimaal iPadOS 16 nodig.