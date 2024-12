Het is niet de eerste keer dat Spotify en Apple in de clinch liggen. De bedrijven ruziën al jarenlang over oneerlijke concurrentie op het gebied van muziekdiensten. Apple zou de eigen muziekdienst Apple Music voortrekken, doet moeilijk bij het goedkeuren van Spotify-appupdates en blokkeert functies die wel in de standaard Apple-apps mogen worden gebruikt. Zo ook bij deze nieuwe vete: Apple blokkeert binnenkort het aanpassen van het geluidsvolume met de fysieke knoppen op de iPhone. Volgens Spotify is dit in strijd met de Europese regelgeving (DMA).

Volumeknoppen onbruikbaar geworden

De functie is nu onbruikbaar geworden, vindt Spotify. Om het volume aan te passen moet je steeds de volume-schuifknop in het Spotify Connect-menu in de app gebruiken, maar dat is veel omslachtiger. Spotify heeft contact opgenomen met Apple en kreeg te horen dat apps geïntegreerd moeten worden in de HomePod om de functie weer werkend te krijgen. Maar dat is Spotify voorlopig niet van plan. Het probleem doet zich overigens alleen voor als je Spotify Connect op de iPhone en iPad gebruikt. Bij het luisteren via Bluetooth of AirPlay kun je nog wel gewoon de volumeknoppen van het toestel gebruiken.

Het logo van Spotify Connect.

Als tussentijdse oplossing heeft Spotify de app voorzien van een functie die het drukken op de volumeknop detecteert. Je krijgt dan een melding met de vraag of je het volume wilt aanpassen. Zo ja, dan verschijnt er een schuifknop voor het volume. Volgens Spotify is er sprake van oneerlijke concurrentie, omdat het bedrijf niet dezelfde technologie kan gebruiken als Apple Music. Bovendien zou Apple afwijken van de gangbare werkwijze bij andere toestelmakers, zoals Samsung en Google.

Knoppenprobleem speelt ook bij Sonos

Bij de Sonos-app speelt een soortgelijk probleem, waardoor je de muziek niet meer met de fysieke knoppen van de iPhone kunt aanpassen. Speakers die geschikt zijn voor Spotify Connect worden onder andere gemaakt door Sonos, maar ook door JBL, Bose, Google en Sony. Sonos heeft zich nog niet gemeld als klager, maar de speakerfabrikant heeft momenteel dan ook grotere problemen om zich druk over te maken.