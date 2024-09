Spotify heeft vandaag de Daylist-functie in Nederland beschikbaar gesteld. Daylist is een soort afspeellijst die gedurende de dag verandert, met wisselende muziek die past bij je stemming.

Ben je iemand die ‘s ochtends altijd rustig wakker wil worden met een rustgevend muziekje, rond de lunch een boost nodig hebt met wat meer uptempo muziek en onderweg naar huis juist mee wil blèren met de grootste meezingers? Dan is de Spotify Daylist misschien iets voor jou. Deze functie bestaat al een jaar, maar is nu ook in Nederland beschikbaar.

Spotify Daylist: wisselende muziek gedurende de dag

De Daylist is een afspeellijst zoals met vijftig nummers die gedurende de dag wisselen, afhankelijk van de stemming. De muziek is op jouw smaak afgestemd en het thema of de stemming van de afspeellijst past bij het moment van de dag. Je vindt in de Daylist-afspeellijst dus altijd andere muziek, afhankelijk van het moment op de dag dat je hem beluistert. Daarbij worden er elke keer thema’s uitgekozen, waar je ook nog eens op kan filteren. Bovenaan de Daylist zie je ook wanneer deze is bijgewerkt en wanneer de volgende update weer klaar staat.

De Daylist-afspeellijst werd al een jaar geleden uitgerold in enkele Engelstalige landen, met afgelopen maart een eerste uitbreiding. Vanaf vandaag is de Daylist wereldwijd beschikbaar en verschijnt hij dus ook in jouw Nederlandse account. Helaas is de Daylist nog niet in het Nederlands beschikbaar. Dat zie je terug in de gekozen thema’s, die nog wel in het Engels zijn.

De Daylist-afspeellijst is beschikbaar voor zowel gratis als premium Spotify-gebruikers. Je vindt hem als volgt:

Open de Spotify-app en ga naar de Home-pagina. Scroll naar onderen tot je bij het kopje Uniek voor jou bent. Daar vind je de Daylist afspeellijst. Tik erop om hem af te spelen. Je kunt de daylist met de thema’s van dat moment toevoegen aan je bibliotheek als de afspeellijst je bevalt.

Je kunt je afspeellijst ook raadplegen door op deze link te tikken. Door op de deelknop te tikken kun je ook een speciale afbeelding delen voor op social media.