‘iOS 15 maakt je toestel niet sloom’

Wel of niet meteen updaten naar iOS 15? Voor mensen met een wat ouder toestel is het altijd goed om nog even af te wachten. Je wilt immers niet tegen onverwachte bugs aan lopen of erachter komen dat je toestel niet meer vooruit te branden is. Maar volgens een vergelijkende test van iAppleBytes valt het allemaal wel mee. Zij legden de iPhone SE 2016, de iPhone 6s en andere wat oudere toestellen langs de meetlat en ontdekten dat de performance bij de meeste modellen slechts 1% tot 2% verandert. Ook heeft iOS 15 geen nadelige gevolgen voor de batterijduur, al geeft dit een iets wisselender beeld.



In deze (niet-wetenschappelijke) test van het YouTube-kanaal iAppleBytes is te zien hoe vlot de iPhones reageren als je gangbare handelingen uitvoert, zoals het openen en sluiten van apps en het bladeren tussen schermen. Je kunt het beste meteen doorbladeren naar het toestel dat jij gebruikt, om een indruk te krijgen hoe vlot de animaties zijn.

Daarnaast heeft het YouTube-kanaal op alle modellen een Geekbench-test uitgevoerd en daarbij gaan ze terug tot iPhone-modellen uit 2016.

Bij sommige modellen is er nauwelijks verschil te zien in de scores (1% tot 2%):

iPhone SE 2016

iPhone 6s

iPhone 7

iPhone XR

iPhone 11

Bij één toestel is er wel verschil:

Het zou kunnen dat Apple juist voor de iPhone 8-serie extra optimalisaties heeft doorgevoerd, maar het kan ook een afwijkende meting zijn.

‘Weinig impact op batterijduur’

Volgens de testers is er ook weinig impact op de batterijduur. Dat blijkt echter per model sterk te verschillen. Er werd gemeten op iOS 15, iOS 14, iOS 13 en iOS 12.4.1.

Vrijwel hetzelfde gebleven:

iPhone SE 2016

iPhone 8

iPhone 11

Kortere batterijduur:

iPhone 6s: 2:45 uur (iOS 15) / 3:21 uur (iOS 13) / 3:24 uur (iOS 12.4.1)

iPhone XR: 5:10 (iOS 15) / 5:40 uur (iOS 14)

Langere batterijduur:

iPhone 7: 3:43 uur (iOS 15) / 3:14 uur (iOS 13) / 3:06 uur (iOS 12.4.1)

Kortom: het wisselt nog al en je kunt je afvragen hoe nauwkeurig de metingen zijn. iAppleByte geeft geen testverantwoording en zegt niet of alle toestellen even oud zijn. De video vormt wat ons betreft dan ook niet het definitieve bewijs dat iOS 15 alleen maar goeds brengt. Sommige mensen zullen uiteindelijk pech hebben en in iOS 15 met batterijproblemen te kampen hebben.

Twijfels? Zelf meten!

Eventueel kun je zelf je batterijduur zelf testen en eventueel downgraden naar iOS 14 als het na installatie toch tegenvalt. Je kunt ook Geekbench 5 installeren en de performance zelf meten. Mocht je toch nog twijfels hebben of updaten naar iOS 15 een goed idee is, dan kun je dit jaar op iOS 14.8 blijven hangen en beveiligingsupdates ontvangen. Je hebt dan ook niet te maken met de iOS 15 bugs en kunt rustig je tijd blijven uitzitten totdat ze zijn opgelost.