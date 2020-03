De Nederlandse radio- en podcast-app Juke is nu ook beschikbaar op CarPlay. Daarmee kan je makkelijk in de auto naar de radiozenders luisteren.

In april 2018 ging de Nederlandse streamingdienst Juke van start. Het moest een Nederlands alternatief worden voor Spotify en Apple Music, maar al snel gooide de app het over een andere boeg. Juke is anno 2020 geen betaalde streamingdienst meer, maar een platform voor radiostations. Met de app luister je naar alle Nederlandse radiostations en podcasts. Dat kan nu dus ook met CarPlay.



Juke CarPlay-app

De CarPlay-app van Juke heeft een vrij klassieke indeling. Bovenin vind je twee tabbladen Home en Explore. Onder Home vind je verschillende kopjes, waaronder Onlangs afgespeeld, Populaire zenders en Non-stop muziek. Bij Explore kun je verder filteren op radiozenders, genres, podcasts en meer. Er zijn ook allerlei originele Juke-stations die gesorteerd zijn op stemming, bijvoorbeeld muziek voor een workout.

Tijdens het afspelen van een radiostation kun je eenvoudig naar het volgende of vorige radiostation gaan door op de vooruit- of terugspoelknop te drukken. Op het scherm wordt behalve de naam van het radiostation ook de naam van het huidige nummer getoond. In onze korte test werkt de app prima en de streams starten snel. Een nadeel is wel dat de lijst met Onlangs afgespeeld leeg bleef en je geen optie hebt om favorieten in te stellen.

Behalve op CarPlay is Juke ook beschikbaar op Sonos, op het web en het werkt samen met de slimme assistenten Google Assistant en Amazon Alexa. Voor smart-TV’s van Samsung is ook een aparte app beschikbaar. Een Apple TV-app en ondersteuning voor Siri ontbreken helaas nog.

Als Juke niets voor jou is, zijn er nog veel meer radio- en podcast-apps voor CarPlay. Eén van onze favorieten is RadioNED, maar je kan ook via Siri naar radio luisteren.

