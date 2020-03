Ziggo en KPN maken betaalzenders gratis tot 13 april

Betaalzenders gratis bij KPN en Ziggo

De actie bij beide aanbieders loopt tot 13 april. Je kunt dus bijna een maand lang gratis van de betaalzenders genieten. Ziggo-klanten kunnen alle Film1-zenders gratis kijken op de kanalen 101 tot en met 104. Omdat de scholen gesloten zijn stelt Ziggo ook alle kinderzenders gratis open. Het gaat om de volgende kanalen:

Nicktoons (kanaal 303)

Nick Music (kanaal 304)

PebbleTV (kanaal 305)

Nick Jr. (kanaal 306)

Boomerang (kanaal 309)

BabyTV (kanaal 310)

RTL Telekids (kanaal 312)



Daarnaast gaat VodafoneZiggo de zenders uit het Kids & Comedy-pakket openstellen tot 13 april, zodat je ook wat te lachen hebt. Er zijn op kanaal 13 extra programma’s voor kinderen, terwijl later op de dag cabaret en comedy voor oudere kinderen te zien is. Informatie over de KPN-zenders is hier te vinden. De aankondiging van VodafoneZiggo vind je hier.

Opvallend is dat Vodafone nog niet heeft aangekondigd dat alle winkels dicht gaan; concurrenten T-Mobile en KPN deden dat wel.

Meer videodiensten om mee te ontspannen

Er zijn genoeg andere mogelijkheden om te ontspannen. Zo kun je vanaf vandaag kijken naar Frozen 2 op Disney+. De hitfilm verschijnt drie maanden eerder dan gepland omdat Disney iets gezelligs te bieden wil hebben, nu veel mensen thuis zitten.

Disney+ kost €6,99 per maand of €69,99 per jaar en biedt content van Disney, Marvel, Pixar, Star Wars & National Geographic. Als abonnee kun je op 4 apparaten tegelijk kijken en je kunt meerdere profielen aanmaken. Ook kun je het 7 dagen gratis uitproberen.

Ook bij Apple TV+ vind je veel content, die geschikt is voor kinderen zoals Sesamstraat en Snoopy. Voor oudere kinderen zijn er spannende series. Heb je onlangs een Apple-product gekocht, dan kun je vaak gratis kijken. Zo niet, dan betaal je €4,99 per maand.

Netflix hoeven we natuurlijk niet nader te introduceren. Je kunt vanaf €7,99 abonnee worden en kijkt dan op 1, 2 of 4 schermen tegelijk. Alles over andere streaming videodiensten en verschillen vind je in ons overzicht.

Bioscoopfilms thuis kijken

Daarnaast zullen diverse bioscoopfilms eerder bij video-on-demand-diensten, zo heeft Universal beloofd. Het gaat dan om The Hunt, The Invisible Man en Emma. De eerste film die op deze manier beschikbaar komt is Trolls: World Tour, die in april in première zou gaan. De Trolls-film is vanaf 10 april bij streamingdiensten in de VS te zien. Je betaalt 20 dollar om de film te huren en krijgt dan 48 uur lang de tijd om te kijken. De prijs in Europa wordt waarschijnlijk hetzelfde.