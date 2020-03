Thuisblijvende kids hebben vandaag iets om naar uit te kijken: de film Frozen 2 is deze week al beschikbaar op Disney+ . Oorspronkelijk zou de film pas in juli te kijken zijn in Nederland.

Frozen 2 nu al op Disney+

Disney liet eerder in een verklaring weten wat plezier naar families te willen brengen in deze moeilijke tijden. In veel landen zitten de inwoners thuis en over de hele wereld zijn bioscopen en pretparken gesloten. Veel nieuwe films zijn uitgesteld, waaronder Mulan, Fast & Furious 9 en No Time To Die. Daarnaast is bij veel filmstudio’s de productie stilgelegd om coronabesmetting te voorkomen. Daardoor zullen populaire films en series vertraging oplopen. Om toch wat vermaak te brengen kun je nu dus naar Frozen 2 kijken op Disney+.



Frozen 2 grote kersthit

Frozen 2 draaide afgelopen kerst in de bioscopen en brak daar veel records. Afgelopen zondag was de film al voor Disney+ abonnees in de Verenigde Staten te zien en vandaag volgt Nederland, drie maanden eerder dan de oorspronkelijke planning. Disney wilde niet zeggen of meer mensen nu gebruik maken van de videodienst, nu ze niet meer de deur uit kunnen. Ook Netflix en Videoland willen daar niets over kwijt.

Disney+ kost €6,99 per maand of €69,99 per jaar. Je kunt ook per maand afsluiten zodat je iets te kijken hebt tijdens het thuisblijven. Disney+ biedt een ruim aanbod van Disney, Marvel, Pixar, Star Wars & National Geographic. Met een abonnement kunnen 4 gebruikers tegelijk kijken. Je kan het ook 7 dagen gratis uitproberen. Meer info vind je in onze uitleg van Disney+.

Om ouders met thuisblijvende kids tegemoet te komen hebben VodafoneZiggo en KPN betaalzenders gratis gemaakt. Bovendien zullen veel bioscoopfilms eerder via video-on-demand-diensten te kijken zijn. Zo gaat Universal diverse bioscoopfilms beschikbaar stellen voor thuiskijken. Het gaat hierbij om Trolls: World Tour, The Hunt, The Invisible Man, Emma en andere films.

