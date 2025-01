Als er een weer-app met karakter is, dan is het wel Carrot Weather. De populaire app staat bekend om zijn chagrijnige commentaar op het weer, maar ook om de betrouwbare weersinformatie. Carrot Weather was al beschikbaar op nagenoeg alle Apple-apparaten en nu is er nog eentje bij gekomen. Carrot Weather heeft met versie 6.2 namelijk een CarPlay-app gekregen en is daarmee een van de weinige weer-apps met een CarPlay-versie.

Carrot Weather nu met CarPlay

Omdat weer-apps geen toegestane categorie is voor CarPlay, is Carrot Weather vermomd als navigatie-app. Tijdens het navigeren krijg je dan ook het kenmerkende karakter als navigatie-instructies. Maar wat misschien nog leuker en handiger is, is dat je op het scherm live radarbeelden, weerswaarschuwingen en meer. De CarPlay-versie biedt ook ondersteuning voor het CarPlay Dashboard, zodat je de app naast je muziekbediening kan zetten.

Om Carrot Weather in CarPlay te kunnen gebruiken, heb je echter wel een Premium Ultra-abonnement nodig. Carrot Weather heeft heel veel functies verstopt achter een betaald abonnement, dus het kan de moeite waard zijn om er alsnog voor te betalen. Zo krijg je bij Premium ook een nog uitgebreidere Apple Watch-app en ondersteuning voor Live Activiteiten.

Andere weer-apps op CarPlay

Er zijn nog wel een paar andere opties als je op zoek bent naar een weer-app voor CarPlay. Zo is er MyRadar, die ook weerkaarten in CarPlay mogelijk maakt. Ook is er de app Weather on the Way die op CarPlay werkt. Vaak moet je wel betalen voor dit soort opties. Liever gratis weersinformatie in CarPlay? Dan kan je ook gewoon aan Siri vragen hoe het weer is. Sinds iOS 18 geeft Siri in CarPlay ook visuele informatie op je CarPlay-scherm.