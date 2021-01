De laatste tijd hoor je meer over Thread, een netwerk waarmee smart home-apparaten met elkaar kunnen communiceren. HomeKit werkt ook met Thread dankzij de HomePod mini, die fungeert als een hub voor Thread-accessoires. Enkele merken werken er al mee samen, zoals Eve en Nanoleaf. Maar hoe zit het met Philips Hue? Volgens de website Hueblog heeft Signify geen plannen om de Philips Hue-lampen geschikt te maken voor Thread. Het bedrijf zou ervoor kiezen om alleen de Hue-bridge geschikt te maken.



‘Philips Hue-lampen krijgen geen Thread, Hue-bridge wel’

Signify is één van de partijen die meedoet aan de open standaard voor smart home, die in 2019 aangekondigd is. Het Project Connected Home over IP (CHIP) is een samenwerking tussen allerlei partijen, waar Thread één van de protocollen is die ondersteund wordt. Thread zorgt voor een betrouwbaarder en beter netwerk, doordat apparaten die geschikt zijn ook het signaal kunnen doorsturen. Het heeft daarmee ook veel overeenkomsten met Zigbee, dat door Philips Hue gebruikt wordt.

Signify is van plan om de Hue-bridge ondersteuning te geven, zodat de Hue-producten die daaraan verbonden zijn beschikbaar zijn voor dit ecosysteem. Maar niet elke losse lamp krijgt Thread-ondersteuning. De lampen van Hue werken tegenwoordig met zowel Zigbee als Bluetooth. Laatstgenoemde zorgt ervoor dat je niet per se een bridge nodig hebt, al werken de lampen dan niet met HomeKit. Het nadeel van het ontbreken van directe Thread-support voor de lampen zelf, is dat ze niet als verzender van een Thread-netwerk kunnen fungeren. Ook betekent dit dat je nog steeds een bridge nodig hebt voor de beste functies. De nieuwste lampen van Nanoleaf werken wél direct met Thread samen, zodat ze het netwerk kunnen vergroten.

Voor ondersteuning voor Thread van de Hue-bridge zou geen nieuwe versie van de bridge nodig zijn. Wanneer Philips Hue ondersteuning krijgt voor Thread, is nog niet duidelijk. Wil je meer weten over Thread, lees dan onze uitleg.