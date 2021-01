Weinig nieuwe Safari-extensies

Safari heeft al tijden de mogelijkheid om webextensies toe te voegen, maar het aanbod was altijd een beetje minimaal. Met de komst van macOS Big Sur blies Apple hier nieuw leven in. Concurrerende browsers als Google Chrome en Firefox hebben een flink aanbod en Apple besloot om in Safari 14 ontwikkelaars de mogelijkheid te geven om die reeds bestaande extensies van Chrome en Firefox over te zetten naar Safari.



Apple heeft het voor ontwikkelaars een stuk eenvoudiger gemaakt om om verschillende webextensies te maken, door gebruik te maken van Javascript, HTML en CSS. Daarnaast bracht Apple nieuwe tools in Xcode 12 uit, zoals de WebExtensions API, waarmee het een stuk makkelijker is voor ontwikkelaars van bestaande extensies om te zetten vanuit bijvoorbeeld Chrome naar Safari. Toch lopen de ontwikkelaars tegen enkele struikelblokken aan tijdens de ontwikkeling hiervan, zo blijkt uit rondvraag door Jason Snell van Six Colors. Daardoor loopt het nog niet echt storm.

Tijd en geld spelen een rol

De Mac App Store wordt nog niet overspoeld door nieuwe add-ons voor Safari. Er zijn wel enkele nieuwe extensies toegevoegd die verder gaan dan een ad-blocker, maar dat zijn er slechts een handjevol. De site sprak met verschillende ontwikkelaars van reeds bestaande add-ons. Daaruit wordt duidelijk dat de makers geen haast hebben met het omzetten van webextensies voor Safari. Zo vertelt Andrew Abrahamowicz, ontwikkelaar van de Library Extension, dat hij wel bezig is om zijn extensie naar Safari te krijgen, maar dat hij dit in zijn vrije tijd moet doen. Ook somt hij op dat als je niet bekend bent met de hard- en software van Apple, dat er dan veel meer tijd gaat zitten in het ontwikkelen van deze extensies.

Veel extensies zijn puur als hobby opgezet en het helemaal omzetten naar een nieuwe browser kost de ontwikkelaars soms teveel tijd, zo geeft ook Youness Alaoui toe. Hij is ontwikkelaar van Beyond20, een extensie voor Dungeons & Dragons-spelers. Ook kan geld een rol spelen bij het ontwikkelen van een add-on. Om namelijk een extensie te ontwikkelen of in te dienen, moet de ontwikkelaar lid worden van het Apple Developer Program. Hiermee krijgt de maker toegang tot verschillende tools, maar dit kost 99 euro per jaar. Gelukkig kunnen gebruikers ook zelf aan de slag met het omzetten van bestaande extensies, mits het een open-source project betreft. Zo is er al een heuse inzamelingsactie opgezet om een Safari-extensie van Vue.js door een externe partij te laten maken.

Vooral bekende add-ons in Mac App Store

Wie nu een blik werpt in de Mac App Store, zal zien dat de voornaamste extensies al minimaal een jaar of langer in de store te vinden zijn. Ook gaat het voornamelijk om de meest bekende add-ons zoals 1Password 7 en DuckDuckGo. De ontwikkelaars van de nieuwe webextensies werken voornamelijk in hun eigen tijd aan het omzetten van de webextensies, dus kan het nog wel even duren voordat we echt een flink nieuw aanbod krijgen. Benieuwd hoe je het beste Safari-extensies kunt installeren of verwijderen? Lees in het artikel precies hoe je dit doet.

De extensies die momenteel aangeboden worden, zorgen er echter wel voor dat je nog meer uit Safari kan halen.