Een snelgroeiend aantal eigenaren van M1 Macs melden dat ze ineens de screensaver in beeld krijgen, die maar niet meer weg wil. De functie om snel tussen gebruikers te wisselen lijkt hier de boosdoener te zijn. Er is een oplossing, maar die is vooralsnog tijdelijk.

Screensaverbug op M1 Macs

Het is al sinds jaar en dag mogelijk om gebruik te maken van snelle gebruikersoverschakeling met je Mac. Hiermee kun je snel naar een andere gebruiker overschakelen, zonder dat je eerst hoeft uit te loggen. Nu blijkt dat een aantal eigenaren van Macs met de M1-chip die hier gebruik van maken, uit het niets de screensaver in beeld krijgen en deze niet meer wegkrijgen. De MacBook wordt daardoor tijdelijk onbruikbaar. Gelukkig is er een manier om weer gebruik te maken van je Mac.



Op verschillende fora’s, zoals die van Apple, klagen gebruikers dat ze uit het niets de screensaver in beeld krijgen. Dit is vervolgens met pijn en moeite weg te krijgen. De cursor is namelijk wel in beeld, maar reageert niet. Vervolgens zijn de gebruikers massaal uitgelogd, terwijl ze dit niet wilde. Plotseling uitloggen kan nare gevolgen hebben, zoals verlies van gegevens en openstaande vensters.

Het ziet ernaar uit dat de snelle gebruikersoverschakeling-functie hier een rol in speelt. Als je dit uitschakelt lijkt het probleem zich niet meer voor te doen. Op onze M1 MacBook met één account speelt dit probleem (vooralsnog) niet, dus het lijkt erop dat het probleem alleen voorkomt als je meerdere accounts ingesteld hebt. Het uitschakelen van de snelle gebruikersoverschakeling kan dus een oplossing bieden, al verlies je daardoor wel de mogelijkheid om snel en gemakkelijk tussen verschillende gebruikers te schakelen via de menubalk. Helaas lijkt het niet te helpen om je screensaver helemaal uit te schakelen, want ook dan doet het probleem zich voor volgens de gebruikers.

Het probleem doet zich voor op alle Macs met Apple Silicon, te weten de M1 MacBook Air, de M1 MacBook Pro en de M1 Mac mini. Ook lijkt het niet uit te maken welke versie van macOS Big Sur er op de apparaten draait.

Bekijk ook Apple Silicon: alles over de ARM-gebaseerde chips voor Mac Apple Silicon is de naam voor Apple eigen processoren, die voor de Mac en andere apparaten worden ontwikkeld. In 2020 brengt Apple voor het eerst Macs met Apple Silicon op de markt en gaandeweg zullen Macs met Intel-processor steeds verder worden uitgefaseerd. Op deze pagina lees je alles over Apple Silicon.

Tijdelijke oplossingen

De meest eenvoudige oplossing is dus het uitschakelen van de snelle gebruikersoverschakeling. Dat doe je zo:

Ga naar Systeemvoorkeuren > Gebruikers en groepen Klik op Inlogopties. Vink Menu voor snelle gebruikersoverschakeling uit.

Wil je dit niet uitschakelen, maar komt het probleem wel voor bij jouw Mac? Dan zijn er enkele methodes om weer gebruik te kunnen maken van je MacBook of Mac mini. Zo helpt het om de deksel van de MacBook Air of MacBook Pro te sluiten en opnieuw te openen. Ook de aan/uitknop indrukken lijkt het mogelijk te maken om weer in te loggen. De toetsencombinatie Alt+Command+Q zorgt er ook voor dat gebruikers weer kunnen inloggen. Apple zelf heeft nog geen oplossing voor het probleem, maar er wordt aangeraden om het probleem bij Apple te melden.

Het is niet de eerste keer dat er problemen met Macs met de M1-chip worden gemeld. Zo kampt de Mac met M1-chip over bluetooth-problemen. Bij het gebruik van een Bluetooth-muis werd de verbinding telkens verbroken en zo zijn er nog meer verbindingsproblemen. Apple zou naar verluidt binnenkort met een oplossing komen. Hopelijk lost dit dan ook de screensaverbug op M1 Macs op.