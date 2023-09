Flitsmeister laat nu ook zien wat de brandstofprijzen in de buurt zijn. Op het kaartje zie je de prijzen van tankstations in de buurt, voor het door jou ingestelde brandstoftype. Er is ook nog meer nuttige info over tankstations zichtbaar.

Flitsmeister begon ooit als een app die je waarschuwt voor flitsers en flitspalen, maar inmiddels is het een alles-in-één verkeerapp geworden. Je kan met Flitsmeister (ook via CarPlay) parkeren, je kan je ritten vastleggen in Flitsmeister en uitgebreid mee navigeren. Maar wat als je bijna zonder brandstof zit of wil weten waar je zo goedkoop mogelijk kan tanken? In de nieuwste versie van Flitsmeister kun je dat nu zien, maar alleen als je PRO-gebruiker bent.



Brandstofprijzen in Flitsmeister (voor PRO-gebruikers)

De nieuwe functie is toegevoegd in versie 10.37, die nu beschikbaar is. Via het hoofdmenu vind je daar een nieuwe Brandstofprijzen-knop. Je kunt hier aangeven voor welk type brandstof je graag de prijzen wil zien. Je kunt kiezen uit E10 (de standaard Euro 95), E5, B7 (diesel), LPG en CNG. Vervolgens zie je op de kaart met kleuren de huidige brandstofprijzen van tankstations in de buurt. Er is ook een lijstweergave, waarbij de tankstations gesorteerd zijn op nabijheid. Ook daar zie je met kleuren hoe (on)gunstig de prijs is. Er is geen mogelijkheid om deze lijst op een andere manier te sorteren (bijvoorbeeld goedkoopste eerst).

Door het kaartje te verplaatsen, verschijnen er andere tankstations in die regio in beeld. De informatie over de brandstofprijzen is afkomstig van een externe dienst en wordt één keer per uur bijgewerkt. Er is voor gebruikers geen mogelijkheid om een prijscorrectie door te geven.

Naast brandstofprijzen, zie je als je op een tankstation tikt ook meer informatie, zoals de openingstijden en voorzieningen. Je ziet bijvoorbeeld of er een winkel aanwezig is, of je er een broodje kan kopen en of er een autowasstraat bij aanwzig is. Tot slot kun je meteen een route starten naar het tankstation. In de CarPlay-versie wordt op dit moment nog geen informatie over brandstofprijzen getoond.

De functie voor brandstofprijzen en info van tankstations, is dus alleen beschikbaar voor Flitsmeister PRO-gebruikers. Flitsmeister PRO kost €1,99 per maand en bevat ook andere extra functies, zoals een speciale Focus Mode, een route informatiebalk tijdens het navigeren en een reclamevrije app.

Verbeteringen brandstofprijzen op komst, nog geen laadpalen

Kim van der Wielen van Flitsmeister laat aan ons weten dat de ontwikkelaars inmiddels al bezig zijn met een 2.0-versie van de functie voor brandstofprijzen, dus binnenkort worden er nog meer mogelijkheden toegevoegd. Flitsmeister zegt ook dat er plannen zijn om informatie te tonen over laadpalen, maar dat daar op dit moment de focus nog niet op ligt. De functie is dus vooral handig voor gebruikers met een brandstofauto.

Er zijn nog veel meer apps die brandstofprijzen tonen. In onze gids met apps voor goedkoop tanken lees je welke opties je nog meer hebt.