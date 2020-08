De Nederlandse CoronaMelder-app is nu voor iedereen te downloaden, maar is pas vanaf 1 september overal actief. Met de app krijg je een melding als je in de buurt van een met het coronavirus besmette persoon bent geweest.

CoronaMelder-app nu te downloaden, vanaf 1 september overal actief

De CoronaMelder, zoals de corona-app in Nederland heet, werd al getest in Twente. Gedurende de ontwikkeling werden al meer details naar buiten gebracht over het design, de werking en meer. Vandaag is de Nederlandse corona-app dan eindelijk te downloaden, maar wat kun je er nu al mee? Dat lees je hier.

Uitleg: Wat doet de CoronaMelder-app?

De Nederlandse corona-app geeft je een melding als je in aanraking bent gekomen met iemand die besmet is met het coronavirus. CoronaMelder maakt gebruik van de API van Apple en Google om de tracking mogelijk te maken. Hiervoor heb je tenminste iOS 13.5 nodig, wat draait op de iPhone 6s en nieuwere toestellen. Het werkt ook bij de meest recente beta van iOS 14. Via de API wordt niet je locatie vastgelegd, maar alleen een anonieme ID. Hiermee draag je bij aan een groter netwerk van anonieme ID’s die met elkaar in contact zijn gekomen.

CoronaMelder: wat kun je er nu mee?

Op dit moment is de functionaliteit van de app beperkt voor het grootste deel van Nederland. Alleen voor de regio’s Drenthe, Gelderland-Zuid, Noord- en Oost Gelderland, IJsselland en Twente is het helemaal actief. Dit zijn testregio’s voor de GGD’s. Zit je niet in die regio, dan krijg je voorlopig alleen meldingen als je in contact bent geweest met een besmet persoon. Op dat moment kun je je ook nog niet, buiten de eerder genoemde regio’s, laten testen bij de GGD (tenzij je symptomen hebt). Ben je zelf besmet, dan kun je dat nog niet doorgeven. Het duurt echter niet lang tot dat wel kan.

Loop je even snel langs iemand, dan gebeurt er niets wat de app betreft. Pas als je 15 minuten of langer dichtbij een besmette persoon bent geweest zal je een melding krijgen. Deze krijg je overigens niet per se meteen, want het kan zijn dat de persoon in kwestie nog niet eens weet dat hij/zij besmet is. Dat wordt vrijwillig geregistreerd na een coronatest met positieve testresultaten.

CoronaMelder-app in het buitenland

Het is niet mogelijk om de CoronaMelder-app in het buitenland te gebruiken. Ben je op vakantie in een ander Europees land, dan krijg je van iOS de melding dat je regio voor blootstellingsmeldingen gewijzigd is. Dit staat er in de melding:

Regio voor blootstellingsmeldingen gewijzigd

Meldingen over blootstelling aan COVID-19 worden in deze regio mogelijk niet ondersteund door CoronaMelder. Bevestig in Instellingen welke app je gebruikt.

Het advies is in dat geval om de app van de lokale overheid of regio te gebruiken. Je kan meerdere apps geïnstalleerd hebben, maar er kan er maar één tegelijkertijd actief zijn. Via Instellingen > Privacy > Gezondheid > Blootstelling aan COVID-19 pas je dit zelf aan.

Beschikbaarheid van functies in de CoronaMelder-app Nu Vanaf 1 september (gepland) Besmetting doorgeven ❌ (alleen regio Twente en Drenthe) ✅ Meldingen ontvangen ✅ ✅

Functies van de CoronaMelder app per 1 september

Vanaf 1 september kan iedereen in Nederland met een geschikt toestel de app gebruiken met alle functionaliteiten. Dat houdt dus in dat je niet alleen meldingen ontvangt, maar ook als het ware ‘verstuurt’. Als je besmet bent geraakt wordt er een speciale code ingevoerd die naar anderen waar jij in de buurt van bent geweest een melding stuurt. Dit is volledig anoniem.

De betrokkenen, de GGD, overheid of andere partijen weten niet dat jij besmet bent. Alles staat gekoppeld aan een anoniem ID wat niet te herleiden mag zijn naar jouw persoonsgegevens. Als je positief getest bent, vraagt de GGD een sleutelcode van de app, zodat andere gebruikers waar je via de app mee in contact gekomen bent gewaarschuwd kunnen worden.

Privacy van corona-app

Na het downloaden van de corona-app, vraagt de app om toestemming om gebruik te maken van de corona-tracking van Apple en Google. Je hoeft dus geen persoonsinformatie te delen en de app houdt ook niet je GPS-locatie bij. Niemand behalve jijzelf weet waar je bent, dus ook andere appgebruikers waarmee je verbinding gemaakt hebt weten niet waar jij geweest bent en waar het contactmoment plaatsgevonden heeft. De overheid kan jou dus ook niet volgen met de app. Bekijk hier de privacyverklaring van de app. De tools van Apple en Google werken alleen samen met apps die door officiële instanties gemaakt zijn en per land mag er maar één app zijn die hier gebruik van maakt. Het is niet verplicht om de app te downloaden en in de instellingen van je iPhone zet je de functie aan of uit. Meer over de besmettingswaarschuwingen van Apple en Google lees je in onze uitleg.