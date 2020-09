De satellietbeelden in Apple Kaarten van Amsterdam, Haarlem, Zaandam en meer zijn nu in 3D te bekijken, zo ontdekt iCulture na een lezerstip. Dit maakt Amsterdam en omgeving de vierde regio die in 3D te bekijken is.

Apple Kaarten heeft al heel veel jaar een 3D-functie. Daarbij kan je de satellietbeelden van gebouwen in 3D bekijken, zodat je echt rondom locaties kan vliegen en alles tot in detail kan bekijken. In Nederland was er lange tijd enkel ondersteuning voor drie regio’s: omgeving Rotterdam, Eindhoven en Utrecht. Nu is de hoofdstad en omgeving daar eindelijk bijgekomen. Zo bekijk je Amsterdam, Haarlem, Zandvoort, Zaandam en meer in 3D in Apple Kaarten. Dit ontdekte iCulture-lezer @appledicted.



Amsterdam en omgeving in 3D in Apple Kaarten

Je bekijkt de 3D-beelden van Amsterdam en meer door de Kaarten-app te openen op je iPhone, iPad of Mac en vervolgens te kiezen voor de satellietbeelden. Dit doe je door op de iPhone en iPad op het i’tje te tikken en te tikken op Satelliet. Daarna tik je op de 3D-knop. Vervolgens kan je met twee vingers over het scherm vegen om de hoek te bepalen. Door twee vingers te draaien, draai je de beelden mee en vlieg je als het ware over de steden heen.

De steden die Apple nu onder andere voorzien heeft van 3D-beelden zijn:

Amsterdam

Haarlem

Zandvoort

Bloemendaal

Heemstede

Hoofddorp

Zaandam

Aalsmeer



De Dam in Amsterdam en Grote Markt in Haarlem

Ook alle tussenliggende dorpjes zijn nu in 3D te bekijken. De 3D-beelden lopen eigenlijk van Zaandam tot aan Lisse en van Zandvoort tot Abcoude. Het bestrijkt dus een behoorlijk groot. De beelden lijken dit voorjaar gemaakt te zijn.

Helaas is er geen Flyover-tour beschikbaar van het gebied. Met Flyover in Apple Kaarten krijg je een rondleiding langs de belangrijkste gebouwen en gebieden van een regio. Van de andere Nederlandse steden Rotterdam, Utrecht en Eindhoven zijn wel Flyover-tours beschikbaar.