Philips heeft met Ambilight een unieke functie op haar televisies. Met Ambilight kleurt je kamer mee met het beeld van de televisie. Dankzij de Hue Sync Box kun je dit ook nabootsen met je eigen Hue-lampen voor een nog grootser effect. Heb je geen Hue, maar wil je wel in je hele huis verlichting die mee kleurt, dan kan je binnenkort ook terecht bij het nieuwe systeem Philips TV & Sound Wireless Home System. Dit systeem bestaat uit onder andere twee nieuwe draadloze Philips-speakers met AirPlay 2.



Philips draadloze speakers met Ambilight

Philips heeft de nieuwe speakers vandaag aangekondigd. De W6205 en W6505 zijn respectievelijk een verticale en horizontale speaker die je aan je televisie kan koppelen. De speakers maken gebruik van de DTS Play-Fi-technologie. Daarmee maken de speakers verbinding met andere apparaten, waaronder de nieuwste Philips tv’s. Je kan de speakers dus koppelen aan je televisie en als uitgebreide speakerset gebruiken.

De W6205 heeft een 1-inch soft dome tweeter en een 3,5-inch woofer. Er zitten ook twee passieve basradiatoren in. In totaal heeft de speaker een vermogen van 40W. De grotere W6505 bestaat uit twee 1-inch soft home tweeters en twee 3,5-inch woofers. Ook deze heeft passieve basradiatoren voor een sterker basgeluid, met een vermogen van 80W. Het unieke aan deze speakers is dat er lampjes aan de achterkant zitten die zorgen voor het kenmerkende Ambilight-effect. Als je deze speakers in de hoek van je kamer zet, schijnt het licht dus mooi tegen de wand. Dankzij de koppeling met je wifi-netwerk en je televisie, synchroniseert het lichteffect tussen speakers, tv en het beeld.

De speakers zijn ook uitgerust met AirPlay 2, Bluetooth en Google Chromecast. De speakers fungeren bovendien als Spotify Connect-speaker, zodat je dus meteen vanuit de Spotify-app verbinding kan maken en muziek kan afspelen. Het instellen van de speakers doe je met de nieuwe Philips Sound-app. De W6205 en W6505 hebben ingebouwde Amazon Alexa en Google Assistent.

Volgens TP Vision, het bedrijf dat voor Philips de tv’s en speakers maakt, verschijnen de nieuwe speakers in het vierde kwartaal van 2020. Volgens HomecinemaMagazine hebben de speakers een adviesprijs van €199,99 en €299,99 voor respectievelijk de W6205 en W6505. TP Vision heeft nog veel meer nieuws aangekondigd, waarover je meer leest in het persbericht.

