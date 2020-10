Terugroepactie voor Philips Hue Outdoor

De stroomadapter en zes Philips Hue outdoor-producten moeten terug naar de fabrikant omdat er in zeldzame gevallen kortsluiting kan optreden. Ook kan een gebruiker onder stroom komen te staan. Het gaat om producten die tussen 2018 en 2020 zijn verkocht. Het gaat onder andere om de 40 Watt outdoor stroomadapter en de Lily XL spotlight, die we onlangs nog gereviewd hebben. Bij ons trad er geen kortsluiting op. De stroomadapter kan beschadigd raken door waterlekkage. Daardoor treedt er een veiligheidsrisico op als je het accessoires aanraakt onder natte omstandigheden.



Om te achterhalen of jouw adapter voor omruil in aanmerking komt moet je het eerst loskoppelen van het stopcontact. Op de vooraknt van de unit vind je een viercijferige productiecode YYWW. Dit geeft het jaar en de week van productie aan. Alle producten in en vóór week 41 in 2019 (dus 1941) zijn mogelijk getroffen.

De fabrikant schrijft:

De eerste twee cijfers van de code zijn 19 of lager

De laatste twee cijfers van de code zijn 41 of lager

Een code 1835 komt dus wel in aanmerking, een code 2005 niet. Op deze pagina kun je informatie vinden en een vervanging aanvragen.

De betrokken voedingsunits zaten in de starterspakketten van de volgende productfamilies, die tussen 2018 en 2020 erden verkocht:

Lily buitenspotlamp

Lily XL buitenspotlamp

Calla sokkellamp

Econic sokkellamp

Impress sokkellamp

Calla Large sokkellamp

Heb je een van deze producten, dan moet je dus ook er achteraan om de voedingsunit te laten vervangen. Daarbij moet je een foto maken van de voedingsunit, zoals op de foto hieronder aangegeven. De productieweek moet daarop goed zichtbaar zijn.