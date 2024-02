Met de aankomende Pokémon Trading Card Game Pocket-app verzamel je Pokémon-kaarten digitaal

In 2024 brengt The Pokémon Company de app Pokémon Trading Card Game Pocket uit. Met deze nieuwe app kun je volledig digitaal Pokémon-kaarten sparen en ermee spelen.

Al sinds het prille begin van Pokémon zijn de Pokémon-kaarten wereldwijd een groot succes. Sinds 1996 kun je de Pokémon-kaarten sparen en er het kaartspel mee spelen. Je hoefde maar een willekeurig schoolplein of sportclub op te lopen of je zag verzamelaars druk bezig met de gewilde kaarten. Ook anno 2024 zijn Pokémon-kaarten nog razend populair, dus is The Pokémon Company begonnen met de ontwikkeling van de Pokémon Trading Card Game Pocket-app, in samenwerking met de makers van de oorspronkelijke Pokémon-kaarten en mobiele game-ontwikkelaar DeNa.

Pokémon Trading Card Game Pocket komt eraan

De nieuwe app werd vandaag, op Pokémon Day, aangekondigd tijdens de Pokémon Presents-presentatie. In de app draait het om het verzamelen van de bekende Pokémon-kaarten, maar dan in een digitale variant. Elke dag mag je gratis twee pakjes Pokémon-kaarten openscheuren, dat het gevoel moet oproepen van het openen van een fysiek pakje kaarten. Alle digitale kaarten bevatten de herkenbare vorm en informatie van de fysieke kaarten, maar er komen ook speciale Immersive Cards.

Met de Immersive Cards komen de illustraties op de kaarten tot leven, zo leggen de makers zelf uit in de aankondigingsvideo. In elk pakje is ook weer kans op speciale kaarten met extra sterke Pokémon en glittereffecten, zoals je dat ook gewend bent van de fysieke kaarten. Het doel van de app is om je verzameling compleet te maken. Dat kan ook door kaarten te ruilen met vrienden.

Naast het verzamelaspect, kun je de verzamelde kaarten ook gebruiken om het spel te spelen in de vorm van een Quick Battle. De spelregels zijn daarbij gestroomlijnd, maar zijn wel gebaseerd op het huidige gevechtssysteem van de Pokémon-kaarten.

Pokémon Trading Card Game Pocket verschijnt ergens in 2024 voor de iPhone en Android-smartphones. Je mag dus twee pakjes per dag gratis openmaken, maar het is nog niet bekend of en hoeveel je voor extra pakjes moet betalen.

Tijdens de presentatie werd er nog meer content aangekondigd voor diverse mobiele Pokémon-games, waaronder Pokémon Sleep en Pokémon Café ReMix.