Philips Hue Apple Watch-app

Er waren eerder al Apple Watch-apps van Philips Hue, maar die werden respectievelijk in 2016 en in juni 2021 weer weggehaald bij een grote reorganisatie van de app. Er werden in versie 4.0 diverse nieuwe functies toegevoegd, maar daarmee verdwenen ook de widgets en de Apple Watch-app. Sindsdien kon je nog wel automatiseringen gebruiken via de Opdrachten-app en die via Siri uitvoeren met een spraakopdracht op je Apple Watch. Nu blijkt dat de maker toch weer aan een Apple Watch-app werkt: het bedrijf is op zoek naar een stagiair die aan een Apple Watch-app gaat werken.



Als iOS-eveloper voor het Hue Light Control-team ga je nieuwe manieren onderzoeken om ons verlichtingssysteem te bedienen met de Apple Watch. Je krijgt de kans om een Watch-app vanaf scratch te ontwikkelen. We zijn op zoek naar een creatieve iOS ontwikkelaar met technische kennis en een drive voor User Experience.

Dit is niet zomaar een stage voor middelmatige personen. Signify is op zoek naar “forward-thinking innovators” die een passie hebben voor duurzaamheid. Verder kun je dit verwachten:



Dit is wat Signify momenteel aanraadt: Siri Shortcuts maken.

Mocht je dus nog op zoek zijn naar een stage en nog niet je eigen succesvolle start-up hebben opgericht, dan kun je ook terecht bij de Philips Hue-makers:

Je onderzoekt en ontwikkelt een prototype dat de basis zal vormen voor de Philips Hue Apple Watch-app en de beste manier om met het Hue-systeem te communiceren vanaf een Apple Watch.

Het belooft een bijzonder en innovatieve Apple Watch-app te worden, maar dan wel ontwikkeld door een stagiair. De stage duurt drie tot zes maanden, dus we hoeven dit jaar nog geen eerste versie te verwachten. Nu maar hopen dat de app na het vertrek van de stagiair wat langer in de lucht blijft dan voorgaande keren.