HomePod software-update 15.1.1 beschikbaar

Een paar dagen geleden bracht Apple nog HomePod-update 15.1 uit, met de mogelijkheid om Apple Music in Dolby Atmos te luisteren. De update was voor beide modellen van de HomePod, zowel de mini als het grotere model, dat inmiddels met pensioen is gestuurd. In HomePod-update 15.1.1 zit niet meteen iets nieuws, maar worden eigenlijk alleen bugs opgelost die speelden bij het beluisteren van podcasts. Het buildnummer is 1A2591.



HomePod software-update 15.1.1 downloaden

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.

Hoewel de speakers nog altijd niet in Nederland verkrijgbaar zijn brengt Apple met enige regelmaat software-updates uit. Mocht je al een HomePod of HomePod mini in huis hebben staan, dan pak je die verbeteringen alsnog mee.

Deze week heeft Apple ook drie nieuwe kleuren van de HomePod mini uitgebracht, maar die zijn voorlopig alleen in de VS te krijgen. Later deze maand zullen ze ook in enkele Europese landen te koop zijn, waaronder Duitsland. Deze gekleurde HomePod mini’s worden geleverd met software-versie 15, dus je kunt vanuit de doos meteen bezig gaan met updaten, zodat je als nog Dolby Atmos en lossless hebt.