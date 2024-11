Er zijn diverse autofabrikanten met een eigen app op de Apple Watch. Ook Mercedes-Benz was er in 2015 al vroeg bij, maar sindsdien werd er weinig vernieuwd. Nu is daar eindelijk weer een volledig nieuwe Apple Watch-app van Mercedes-Benz, met een vernieuwd design en meer functies. Het is een aanvulling op de bestaande iPhone-app van Mercedes-Benz.

Nieuwe Apple Watch-app van Mercedes-Benz

De nieuwe app, die samenwerkt met veel recente auto’s van het merk, biedt een aantal functies die je al langer op de iPhone vindt, maar dan binnen handbereik op je pols. Zo kan je de locatie van de auto traceren, inclusief navigatie met kompasfunctie om er naartoe te lopen. Daarnaast kan je de auto op afstand ontgrendelen en vergrendelen, bekijk je de actieradius of het brandstofniveau van de auto en kun je zien of de ramen wel gesloten zijn.

Mercedes-Benz zegt dat de app gemaakt is op vele verzoek van klanten en belooft de populairste functies van de Mercedes-Benz-app beschikbaar te maken op de Apple Watch. Om de app te kunnen gebruiken, is watchOS 9 of nieuwer nodig. De app heeft daarom niet een geheel nieuw design, zoals Apple dat in watchOS 10 bij veel apps geïntroduceerd heeft. Om naar de verschillende functies te gaan, veeg je van links naar rechts.

Sinds 2023 ondersteunt Mercedes-Benz ook de digitale autosleutels in Wallet, maar alleen op de E-Class-modellen. Heb je een ander model, dan kun je functies zoals het vergrendelen en ontgrendelen nu dus ook met de Mercedes-Benz app doen in plaats van via de Wallet-sleutel. Het starten van de wagen is niet mogelijk met de Mercedes-Benz-app op de Apple Watch.