Harry Potter: Wizards Unite gaat stoppen

Niantic was erg succesvol met de augmented reality-game Pokémon Go en verdient daar nog steeds miljoenen mee. In vijf jaar tijd is er meer dan vijf miljard dollar binnengehaald en de game wordt nog steeds gespeeld door een trouwe schare fans. Met de vergelijkbare Harry Potter-game ging het minder goed. Harry Potter: Wizards Unite zal vanaf 6 december uit de App Store worden gehaald en op 31 januari 2022 is het definitief afgelopen. Waarom? Dat zeggen de makers niet. Maar we hebben wel een vermoeden.



De game verscheen in juni 2019 , ook in Nederland en België. Je wordt onderdeel van een geheime Task Force en moet Wizarding World-locaties in de werkelijke wereld gaan ontdekken, net als in Pokémon Go. Op herkenbare plekken kom je magische voorwerpen, figuren en vijanden tegen uit de Harry Potter- en Fantastic Beasts-series. Je werkt in het spel ook samen met andere spelers, die je op straat tegenkomt. Door vijanden te verslaan kom je hogerop.

Net als in Pokémon Go speelt augmented reality een grote rol, om bijvoorbeeld portals en allerlei items te tonen in je eigen omgeving. Als bedankje aan de fans zullen er vanaf nu nog wat wijzigingen in de game worden aangebracht, waardoor het leuker wordt om te spelen. Er valt meer te verdienen met de dagelijkse opdrachten en toverdrankjes zijn nu in de helft van de tijd klaar. Ook verschijnen er meer items op de kaart en zijn er extra events rondom Dolores Umbridge, Lucius Malfoy, Bellatrix LeStrange en Voldemort. Maar vanaf 6 december wordt het einde ingeluid: vanaf dat moment kun je geen in-app aankopen meer doen en vanaf januari is het echt afgelopen.

Als je geld hebt geïnvesteerd in de game krijg je dat niet terug. Wel kun je je tegoed nog voor eind januari uitgeven. Niet alleen de game, maar ook het communityforum en de sociale media-kanalen zullen op 31 januari 2022 op zwart gaan.

Gelukkig is er inmiddels alweer een andere game waarmee je de deur uit kunt gaan: Pikmin Bloom is net gestart en werkt op een soortgelijke manier: je gaat rondlopen in je eigen omgeving en komt dan allerlei items tegen.