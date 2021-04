Philips brengt om de paar jaar een nieuwe grote update uit van de Hue-app. De laatste grote update was versie 3.0 van de Hue-app, met een nieuw opgefrist design. Volgens de Duitse Hue-website Hueblog (die regelmatig vroegtijdig nieuwe Hue-producten weet te lekken) werkt Signify aan de eerstvolgende grote versie. Beelden zijn er nog niet, maar we hebben wel al de eerste mogelijke details voor je.



‘Nieuwe Hue-app 4.0 op komst’

De nieuwe 4.0-versie van de Hue-app zou geïnspireerd zijn op de aparte Hue Bluetooth-app. Daar vind je nu al een aangepast design, waarbij je op het startscherm meer scènes en lampen tegelijk kan zien. Je kan daar ook wisselen tussen de nieuwe en klassieke weergave. Het is nog niet duidelijk of de nieuwe Hue-app dit design één op één overneemt. Bovendien wordt de nieuwe app gemaakt met Google’s Flutter-framework, dat ook gebruikt wordt voor de Hue Bluetooth- en Hue Sync-app.

In het startscherm komt ook een knop om te wisselen tussen verschillende bridges. De huidige Hue-app heeft al ondersteuning voor meerdere Hue-bridges, maar ertussen wisselen moet nog via de instellingen van de app. In de nieuwe versie kan dat volgens de bron dus veel sneller. Je gebruikt meerdere bridges bijvoorbeeld als je zowel op een kantoor als thuis een set Hue-lampen hebt.

Andere verbeteringen die er mogelijk aan komen, zijn een nieuw vereenvoudigd instellingen-scherm. Ook zouden de widgets vervangen worden door Shortcuts, waarmee je volgens de nu beschikbare info sneller toegang tot je lampen krijgt.

Het is op dit moment nog onduidelijk welke verbeteringen Hue nog meer in de planning heeft. Zodra we weten wanneer versie 4.0 van de Hue-app verschijnt of zodra de update officieel aangekondigd is, lees je dat uiteraard op iCulture.