Apple is mogelijk van plan om de opladers kleiner te maken. Dit is mogelijk dankzij de GaN-techniek. Er waren eerder al geruchten over dergelijke opladers van Apple.

iPhones, iPads en Macs vereisen steeds vaker zwaardere opladers, met een hoger vermogen voor bijvoorbeeld snelladen. Een oplader van 20W is een stukje groter dan Apple’s zwakkere 5W-oplader. Bij de MacBook-opladers is het formaat helemaal een stuk groter. Dat kan onhandig zijn als je de oplader met je mee wil nemen. Volgens Digitimes is Apple van plan om opladers met GaN-technologie uit te brengen.



‘Apple komt met kleinere en lichtere opladers’

GaN is een relatief nieuwe techniek voor opladers, dat al gebruikt wordt door Belkin en Aukey, twee populaire merken voor opladers en soortgelijke accessoires. Deze opladers maken gebruik van galliumnitride-technologie. Een belangrijk kenmerk van dergelijke opladers is dat ze lichter qua gewicht en kleiner zijn en minder snel warm worden. Dergelijke opladers hebben vaak wél een hoog vermogen, tot wel 100W. Digitimes schrijft nu dat de productie van dergelijke nieuwe laders op gang komt. De leverancier Navitas zou van Apple bestellingen gekregen hebben voor dergelijke opladers, met TSMC als fabrikant van de chip in de oplader.

Het is onduidelijk om wat voor oplader het precies gaat, maar het gaat zeer vermoedelijk om usb-c-opladers met een hoog vermogen. Wellicht dat Apple dergelijke GaN-opladers gepland heeft voor de nieuwe high-end MacBooks, die Apple waarschijnlijk later dit jaar uit gaat brengen. Digitimes schrijft niet wanneer de opladers op de markt zouden verschijnen.

Vorig jaar schreven we al dat Apple zou werken aan een 65W GaN-oplader, maar sindsdien hebben we hier eigenlijk niks meer van vernomen. Dit nieuwe gerucht gooit dus weer olie op het vuur, dus wie weet dat dergelijke opladers van Apple er echt aan zitten te komen.

Sinds dit jaar levert Apple geen oplader meer bij de iPhones, volgens het bedrijf vanwege milieutechnische redenen. Hierdoor kan de doos een stuk kleiner zijn, waardoor er meer iPhones op een pallet passen. Bij andere producten, zoals de iPad en MacBook, levert Apple nog wél gewoon een oplader. Vooral bij MacBooks zal Apple dat gewoon blijven doen, omdat je daar een relatief zware oplader voor nodig hebt die niet iedereen zomaar voor handen heeft.