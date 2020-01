iPhone 11 heeft een prima camera volgens DxOMark (maar er zijn betere)

DxOMark is klaar met het testen van de iPhone 11 camera. Volgens de camera-experts is het een erg capabele camera. De iPhone 11 krijgt 109 punten, terwijl de iPhone XS Max met z'n twee camera's 106 punten scoorde.

iPhone 11 camera benchmark door DxOMark

De cameratechniek is er ten opzichte van vorig jaar wel op vooruit gegaan, maar de iPhone 11 heeft niet de top tien gehaald. Apple’s instapmodel komt op de 17e plaats achter de Xiaomi Mi 9 en Huawei Mate 20 Pro. Wil je een camera met een hogere score, dan kun je beter de iPhone 11 Pro Max nemen want die behaalde samen met de Samsung Galaxy Note 10+ maar liefst 117 punten. Daarmee staat de iPhone op de vijfde plaats in de lijst. DxOMark is nu pas klaar met het uitvoeren van de benchmarks voor dit toestel, waarbij ze de beeldkwaliteit van lenzen en camera’s vaststellen. Je koopt met de iPhone 11 dus geen kat in de zak en de foto’s worden in ieder geval mooier dan die van het topmodel van vorig jaar. Een betere camera is tegenwoordig dan ook een belangrijke reden om naar een nieuw toestel over te stappen. Andere functies ontwikkelen zich minder snel.



De videoscores van de iPhone 11 en iPhone 11 Pro Max liggen vrij dicht bij elkaar, blijkt uit de benchmarks van DxOMark. Daarvoor hoef je het dus niet te doen. Het grootste verschil zie je bij het maken van foto’s. De drie lenzen vormen een “significante factor” in de lagere score. Met drie lenzen heb je betere zoom en bokeh.

De ultragroothoek van de iPhone 11 is echter even goed als die in de duurdere Pro-modellen en scoort dan ook even goed op belichting, kleur, detail en autofocus. Als je graag fotografeert levert de iPhone 11 prima plaatjes. Het ontbreken van een telelens om te zoomen is echter het grootste nadeel.

Bij het maken van video’s scoort de iPhone 11 goed op belichting en HDR-kwaliteit. Highlights en schaduwen worden redelijk goed weergegeven in heldere situaties en in scenes met veel contrast. Ook bij fel licht krijg je nog heel wat textuur te zien. De belichting en witbalans zijn bij video niet altijd accuraat, maar dat is volgens DxOMark niet problematisch. Je merkt het vooral bij de overgang van licht naar donker en omgekeerd. De stabilisatie van de beelden is goed. Wel kun je een artifact zien door het jello effect als je beweegt, bijvoorbeeld tijdens het lopen. Dit wordt in onderstaande video gedemonstreerd.

Al met al een uitstekende camera, zeker in vergelijking met vorig jaar. Als je het maximale op fotografiegebied wil en een iPhone wilt gebruiken, dan is een 11 Pro Max een betere keuze. Maar eigenlijk wisten we dat natuurlijk al.