Nog een klein stukje: tips voor het vullen van je Apple Watch trainingsring

Er is niks frustrerender dan aan het einde van de dag zien dat je je activiteitenringen op je Apple Watch nog niet hebt volgemaakt. Vooral de groene trainingsring kan soms een uitdaging zijn, want je trainingsminuten worden lang niet altijd goed opgepakt. Gelukkig zijn er enkele handige trips en tricks die je kunnen helpen om de Apple Watch trainingsring makkelijker vol te maken. Wij zetten ze voor je op een rij zodat jij je activiteitenringen vol krijgt.

Is het je wel eens gebeurt dat je groene Apple Watch ring niet vol is, terwijl je toch echt lang genoeg gesport hebt? Dan moet je deze tips lezen.



Zo werken de activiteitenringen op je Apple Watch

Sinds de komst van de Apple Watch in 2015 is het een sport geworden om de activiteitenringen dagelijks te sluiten. In totaal vindt je drie verschillende gekleurde ringen op je Watch: een rode, een groene en een blauwe.

Rood : dit is de bewegingsring. Deze ring toont hoeveel calorieën je al hebt verbrand. Ook toont deze ring je dagelijkse bewegingsdoel. Hoe meer calorieën je hebt verbrand, hoe voller de ring wordt.

: dit is de bewegingsring. Deze ring toont hoeveel calorieën je al hebt verbrand. Ook toont deze ring je dagelijkse bewegingsdoel. Hoe meer calorieën je hebt verbrand, hoe voller de ring wordt. Groen : de trainingsring. Deze ring laat zien hoeveel intensieve training je op een dag hebt gedaan. Hierbij kun je een trainingsdoel instellen. Standaard staat deze ring op 30 minuten intensieve beweging per dag.

: de trainingsring. Deze ring laat zien hoeveel intensieve training je op een dag hebt gedaan. Hierbij kun je een trainingsdoel instellen. Standaard staat deze ring op 30 minuten intensieve beweging per dag. Blauw: dit is de staanring. Deze ring toont het aantal uren waarin je hebt gestaan en bewogen gedurende een minuut. Het standaard doel voor deze ring is 12 uur.

Onder de Apple Watch zitten tal van sensoren die je beweging en activiteiten meten, maar ook weten wanneer je even niks aan het doen bent. Al je voortgang en je doelen kun je terugzien in de Conditie-app (voorheen Activiteit-app) op je iPhone.

We focussen vooral op het vullen van de groene trainingsring, omdat deze voor de meeste gebruikers de grootste uitdaging vormt.

Tips en tricks voor voltooiing van je groene Apple Watch ring

Natuurlijk kan het zijn dat je een iets mindere dag hebt waardoor de ringen niet volkomen. Of misschien ligt het aan bepaalde instellingen waardoor je je doel net niet haalt. Gelukkig is er een aantal tips die je een stuk verder helpen.

#1 Zorg dat draagdetectie ingeschakeld is

Bekijk in de Apple Watch-app op je iPhone of draagdetectie wel aanstaat. Als deze uitstaat dan krijg je geen meldingen om te gaan staan en kan de Apple Watch geen vorderingen bijhouden. Ook worden achtergrondmetingen, zoals het meten van de hartslag in rust, niet meer bijgehouden.

Om er zeker van te zijn dat draagdetectie is ingeschakeld, doe je het volgende:

Open de Apple Watch-app op je iPhone Tik op Mijn Watch onderin het scherm Tik op Toegangscode. Hier zie je of draagdetectie is ingeschakeld.

#2 Zo verdien je krediet

Om de ringen vol te krijgen, is het goed om te weten wat je er precies voor moet doen. Een volle minuut intensief bewegen, wordt meegeteld bij de dagelijkse trainings- en bewegingsdoelen (de groene en rode ring). Voor rolstoelgebruikers wordt dit gemeten in stevige duwen. Beweeg je minder intensief, dan wordt de activiteit alleen meegeteld voor je dagelijkse bewegingsdoel (rode ring). Elke volle minuut die gelijk staat aan een stevige wandeling of hoger, telt mee voor je groene trainingsring.

Als je wandelt, dan verdien je punten voor trainen door je arm met de Apple Watch natuurlijk te laten bewegen. Hou je hand dus niet in je zak terwijl je wandelt. Ben je aan het wandelen, maar heb je je handen vol? Dan kun je nog steeds je ringen vol maken. Hiervoor gebruik je de Work-out-app op je Apple Watch.

Open de Work-out-app op je Watch Tik op Buiten wandelen

De Workout-app gebruikt namelijk niet alleen de versnellingsmeter, maar ook GPS en de hartslagsensor. Op die manier kun je dus ook trainingsminuten verdienen, zelfs als je je armen niet kunt bewegen (bijvoorbeeld bij het wandelen met een kinderwagen).

#3 Zit de Apple Watch wel goed?

Het is ook van belang dat de Apple Watch zelf goed om je pols zit. Als de Apple Watch te strak zit of te los, dan worden de activiteiten niet goed genoeg gemeten. Daarnaast is het van belang dat de Apple Watch boven op je pols zit, anders werken de sensoren niet goed.

#4 Kies de juiste work-out

Het is uitermate belangrijk dat je juiste work-out kiest. In de Work-out-app kun je tal van work-outs kiezen. Ben je aan het hardlopen op een loopband? Kies dan voor Binnen hardlopen. Door de juiste work-out te kiezen, gebruikt de Apple Watch de beste algoritmes om jouw bewegingen en metingen om te zetten in te verdienen trainingsminuten en calorieën. Als je bijvoorbeeld gaat zwemmen, let er dan goed op dat je de juiste work-out kiest.

#4 Een beetje smokkelen met Andere

Heb je de juiste work-out gekozen, langer dan dertig minuten bewogen en is je trainingsring nog steeds niet gevuld? Kies dan voor de work-out Andere. Hierbij krijg je nagenoeg altijd het aantal minuten dat je work-out duurt terug in trainingsminuten voor je groene ring. Duurt je Andere work-out dus 41 minuten, dan krijg je ook precies 41 trainingsminuten voor je groene Apple Watch ring. Je kan later altijd nog kiezen wat voor work-out het precies was.

#5 Kalibreren

Tot slot kan het geen kwaad om je Apple Watch opnieuw te kalibreren. Het kan zijn dat de Watch niet goed activiteiten meet, dan kan een kalibratie helpen om je Apple Watch even wakker te schudden. Hoe je dat precies doet lees je in onze tip over je Apple Watch kalibreren.